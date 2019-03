Toma Caixinha buena racha con mesura

Ciudad de México.- Pedro Caixinha quiere que su Máquina se ponga entre los primeros 4 del torneo para llegar así a la Liguilla del Clausura 2019.

El técnico de Cruz Azul aseguró que pese a ligar 3 triunfos, no desea que sus dirigidos bajen el ritmo.

“Todos los sistemas son dinámicos. Buscar estar mejor el día de mañana, no creo que hemos alcanzado nada todavía, por primera vez estás en zona de Liguilla, tenemos posibilidad de terminar dentro de los primeros cuatros”, apuntó el portugués ayer en La Noria.

“Saber cómo llevarlos y cómo guiarlos en esta presión mediática. Tener claro el rumbo, sólo se puede llegar ahí con trabajo claro, sólo así estaremos convencidos de que son los pasos correctos”.

Caixinha reveló que el virus FIFA le pegó a los celestes, con 2 bajas para el duelo ante Rayados, este sábado por la Jornada 12.

“Jonathan Rodríguez llegó con una contractura muscular, creemos que será opción para el siguiente partido. Hoy y mañana seguramente debe tener un trabajo diferenciado para poder serlo. Yoshi (Yotún) llegó con una fatiga normal. (Roberto) Alvarado llegó sin problemas”, explicó

“Igor (Lichnovsky) no vio acción. Alexis Gutiérrez llegó con una lesión grado uno; 10 a 14 días de inactividad, igual que Misael (Domínguez); lesión grado uno en el aductor mayor con un período de recuperación de 10 a 14 días”.

El DT portugués se manifestó sobre la publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en la que revela desvíos millonarios de la Cooperativa La Cruz Azul.

“La comunicación oficial ya salió. Viene de la Cooperativa Cruz Azul. Nosotros estamos dentro de esta institución y gran club y estamos para defenderlo a muerte. Este club desde que llegué a México es atacado de manera muy fácil. Pero ahí está la respuesta oficial”, comentó.