Toluca y Cruz Azul en duelo clave

Ciudad de México.- Con inversiones millonarias en jugadores en el mercado invernal, todos los pronósticos apuntaban a que Cruz Azul y Toluca serían dos de los equipos que rondarían la parte alta de la tabla en el torneo Clausura mexicano. No ha sido así tras las primeras cinco fechas.

La Máquina y los Diablos Rojos se verán las caras este domingo, en un partido que bien podría determinar la continuidad laboral de sus entrenadores, el portugués Pedro Caixinha y el argentino Hernán Cristante, respectivamente.

En los últimos dos torneos, Cruz Azul ha invertido unos 55 millones de dólares en fichajes. Quedó subcampeón en el anterior Apertura, pero no ha respondido a las expectativas en el actual certamen con una cosecha de siete puntos que le coloca en el décimo puesto.

Tampoco anda bien en la Copa MX, donde la Máquina figura segundo del sector cinco con una victoria luego de tres partidos.

“Te quedas con ese sabor triste porque el equipo ha trabajado para ganar”, dijo Caixinha, en su tercer torneo al frente de Cruz Azul, un equipo que no es campeón de Liga desde el Invierno 97. “Pero tenemos la conciencia tranquila porque hemos trabajado bien y fuerte”.

Toluca, que será el local, no sale campeón desde el Clausura 2010, el décimo título de su historia. Para romper la sequía, la dirigencia contrató al colombiano Felipe Pardo y a los argentinos Federico Mancuello, Enrique Triverio, Jonatan Maidana y Fernando Tobio, entre otros.

Pero esas contrataciones no han funcionado para los Diablos Rojos, que tienen tres derrotas consecutivas y se ubican en el 12do puesto con seis unidades.

Otro equipo que tenía otras expectativas antes del torneo es Pumas, que aunque ya cambió de entrenador, sigue sin levantar cabeza y mannana visita al Querétaro.

Los universitarios, semifinalistas la temporada pasada, apenas tienen tres puntos y están en un distante 16to lugar. Los Gallos Blancos son el único equipo sin unidades y son últimos.

“Vamos a tomar el partido con toda la seriedad posible y no pensamos en otro situación que no sea el triunfo, tenemos el compromiso de salir de esta situación porque el equipo tiene una calidad muy alta”, dijo el entrenador argentino Bruno Marioni, quien relevó en el cargo a David Patiño la semana pasada.