‘Tokio 2020’ a la vista

Poseedor del récord mexicano y universitario en lanzamiento de bala y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’, Uziel Muñoz, atleta de Indios UACJ, comparte detalles desconocidos de su vida a través de 25 preguntas.

Perseverante y siempre en busca de cumplir sus sueños, como él mismo se define, Muñoz Galarza dejó los deportes de conjunto por uno en el que el esfuerzo requerido para ganar al momento de la competencia, dependa solamente de él.



1 ¿Cómo defines a Uziel Muñoz?

“Soy una persona perseverante, que le gusta trabajar por sus sueños. Al momento de fracasar en algún sueño no me doy por vencido, me aferro hasta que cumplo mi objetivo”.



2 ¿Qué ilusiones tenías de niño?

“En primaria era jugar con las Chivas, ya que jugaba futbol, sin embargo, en secundaria conocí el atletismo y era asistir a unos Juegos Olímpicos y aquí estoy, trabajando ya por ese sueño que está cada vez más cerca”.



3 ¿Qué significa para ti ser padre?

“Es una motivación, no es fácil ser papá y más estando en un deporte que es tan exigente, que exige mucho de mí cada día, sin embargo, es mi motivación diaria”.



4 ¿Cuál fue y qué recuerdo tienes de la primera competencia deportiva que ganaste?

“La primera competencia deportiva fue un interzonas de secundaria para sacar la selección de Zona 2. Fue allá por Riberas y yo no sabía nada de lanzar, había lanzado dos o tres días antes y un amigo que había visto me dijo que si quería ir, le dije que sí y gané”.



5 ¿Cómo le haces para no perder el piso en cada triunfo que consigues?

“Simple y sencillamente sé de dónde vengo y sé a dónde quiero ir y hay que tener los pies en la tierra para saber lo que queremos alcanzar”.



6 ¿Qué haces para superar las derrotas?

“Analizarlas y trabajar en los detalles que nos hicieron falta, como ahora en el Mundial, no fue una derrota, sino un aprendizaje”.



7 ¿Qué recuerdos tienes de tu primer viaje al extranjero para competir?

“Mi primer viaje al extranjero fue el año pasado, bueno, extranjero se podría considerar a Estados Unidos, en la universidad, la primera competencia fue aquí en UTEP y gané el lanzamiento de bala”.



8 ¿Cómo fue tu experiencia en el Mundial de Qatar este año?

“Fue una experiencia muy buena, ya que para ser novato estar en un mundial élite, ser el primer mexicano en representar a México en este evento, me dejó muchas enseñanzas”.



9 ¿Qué sientes cada vez que rompes la marca mexicana de lanzamiento de bala?

“Fue un sueño que hace unos años lo veía lejos, sin embargo, mi entrenador me dice ‘tú en tantos años, con la preparación y la proyección que llevamos, vas a estar tirando 20 metros sin problemas en cualquier competencia’”.



10 ¿Por qué te gustó esta disciplina?

“Porque es un deporte donde no dependes de nadie más, sino de mí mismo, y como soy una persona bastante competitiva, al momento de no estar sincronizados con algún equipo me molestaba mucho porque a mí no me gusta perder”.



11 ¿Qué es lo más difícil de ser lanzador?

“Es llegar al punto donde ya no tienes compañeros de tu nivel y estar entrenando solo, porque mientras estás en un nivel promedio tienes más compañeros que lanzan, hacen pesas contigo, saltan, corren, te ayudan a estirar, sin embargo, estoy en un nivel donde en México nunca había existido un lanzador de mi nivel”.



12 ¿Cuál es tu meta en este deporte?

“Mi meta es para el 2024 tener el récord del mundo, no sé con cuánto, no sé en qué competencia, pero yo sé que para ese año el récord del mundo va a ser mío”.



13 Y en el ámbito profesional, ¿cuál es tu meta?

“Ya estoy terminando mi carrera, el día de mañana quiero hacer la proyección de talentos aquí en el norte del país para crear una escuela de lanzamientos”.



14 ¿Qué es para ti Nuevo Casas Grandes?

“Es la tierra que me vio crecer, la tierra donde hice mis primeras vagancias, es ese lugar donde sabes que de ahí eres. Es como cuando llegas a tu casa, sabes que te arropan, yo igual cuando piso la tierra de Casas Grandes es como que estoy en casa y me lleno mucho de energía”.



15 ¿Qué haces para que no te afecte el hecho de no estar en convivencias familiares porque tienes que entrenar y/o competir?

“Simplemente planeo mi vida, no es nada más de que ‘ah, tengo que competir, tocaba esta reunión’. Yo siempre trato ‘saben qué, esta semana salgo, si van a hacer una reunión, pues antes o después’, y pues en los entrenamientos para todo hay tiempo, hay que saber organizar tu día, por los entrenamientos es muy raro que me pierda una convivencia”.



16 ¿Cómo te apoya tu familia en tu carrera deportiva?

“Mis padres están ahí al cien por ciento, mi pareja me apoya bastante bien. Están de lleno conmigo y yo estoy de lleno con ellos porque es un apoyo que uno siente al momento de los fracasos o de las derrotas”.



17 ¿Cómo imaginas que sería Uziel Muñoz si nunca hubiera practicado algún deporte?

“Yo creo que estaría aquí en el lienzo charro (risas), como me gustan mucho los caballos y los gallos y tengo amistad aquí con varios señores, yo creo que andaría en el mundo de los caballos”.



18 ¿Qué te gusta y qué no te gusta de las redes sociales?

“Lo que me gusta es que te puedes comunicar con mucha gente, sin problemas, no batallas para comunicarte con compañeros, amigos, que están al otro lado del mundo. Lo que no me gusta es que hay muchos perfiles falsos, mucha gente que no tiene nada que hacer de su vida importante y empiezan a mandar solicitudes, mensajes y cosas que no me interesan nada”.



19 ¿Cómo le haces para estudiar y entrenar al mismo tiempo?

“Planificando mi vida, desde que empieza el semestre platico con mi entrenador, en qué plan vamos a estar este semestre, cómo va a estar la carga y ya depende de eso agarro mi carga de materias”.



20 Además de competir o entrenar, ¿qué haces cuándo estás en otra ciudad o en otro país?

“Primero es descansar, enfocarme a lo que voy que es mi entrenamiento o mi competencia. Ya después de competir vamos y conocemos la cultura de la ciudad porque es totalmente diferente a nosotros o simplemente estando en otro país conocemos las cosas para poder enriquecerme”.



21 ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido de algún entrenador o de un deportista?

“Sería de mi entrenador Juan de Dios Vázquez. Soy una persona muy acelerada, me desespero y quiero hacer todo así muy rápido y me dijo ‘hay que ser pacientes’, paciencia, paciencia, paciencia, y yo así ‘por qué quiere que sea paciente si tengo que botar la bala hasta atrás o tengo que lanzar lejos’, y ya, me costó trabajo entender esa palabra nada más, paciencia”.



22 ¿Y tú qué le aconsejas a los jóvenes que inician una carrera deportiva?

“Los resultados no llegan de la noche a la mañana, hay que trabajar duro día a día y tener bien claro qué es lo que queremos”.



23 De lo que has conocido en otros países, ¿qué cosas copiarías para el deporte de México?

“En Estados Unidos hay un método diferente que las universidades se hacen cargo del atleta al 100 por ciento, en su recuperación, en sus competencias, para proyectarlos a una carrera profesional, es lo único que sí siento que falta aquí”.



24 ¿A qué le tienes miedo y cómo enfrentas ese miedo?

“Mi miedo más grande ya lo pasé, fue hace dos años y medio cuando perdí a mi hermano. Al momento de pasar por ese instante me llené de miedo, podría decir que pasé por el mismo infierno en vida. Después de eso miedo a quién, a nadie, miedo a qué, a perder a mi hijo, ése es mi miedo”.



25 ¿Qué crees que debemos hacer cada uno de nosotros para tener una mejor sociedad?

“Primero que nada dejarse de los chismes. Tú trabaja en ti, mejórate en ti y tu mundo alrededor cambia, es lo único que yo hago. Yo trabajo en mí, en mi mundo. Trato de mejorar mi día a día para mejorar el de alguien más”.





Conózcalo

Uziel Aarón Muñoz Galarza

Lugar de nac.: Nuevo Casas Grandes

Fecha de nac.: 8 de septiempre de 1995

Edad: 24 años

Estatura: 1.85 metros

Peso: 121 kilos

Logros: Récord mexicano

en bala con 20.86 impuesto el

31 de mayo 2019 en Chihuahua

Cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’ en lanzamiento de bala con 19.87 metros

Récord universitario en bala logrado

en la Universiada Nacional

2019 con 20.07 metros

Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Lima 2019 con 20.56 metros