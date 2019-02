Todo para la vuelta

Lyon, Francia.- El Lyon resistió los embates del temido ataque del Barcelona al saldar ayer un empate sin goles en el partido de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Lionel Messi y compañeros se atoraron de cara al gol en su visita a Francia. El delantero argentino no pudo incrementar su cosecha de seis dianas en lo que va del torneo.

“Con el partido que hemos hecho, esperábamos otro resultado, que es peligroso, porque cuando marcas fuera siempre tiene otro valor, por eso lo hemos buscado tanto”, valoró el técnico del Barsa, Ernesto Valverde.

La impericia frustró también al uruguayo Luis Suárez, quien remató desviado a los 20 minutos, cuando tuvo al arco a disposición tras recibir un pase de Jordi Alba desde la izquierda.

A los 85, cuando Messi habilitó a Sergio Busquets, el disparo rasante del volante de contención desde el borde del área fue repelido excepcionalmente por el arquero Anthony Lopes.

“Lyon jugó bien, pero su arquero estuvo muy bien”, destacó el zaguero del Barsa, Clement Lnglet.

Messi tuvo una última oportunidad en la agonía, con su segundo tiro libre de la noche. Pero lo estrelló en la barrera, al igual que el rebote.

La falta de pegada del líder de la Liga española es alarmante: sólo han anotado un gol en sus últimos tres partidos en todas las competiciones. ¿Cómo se firmó ese gol? Fue vía un penal cobrado por Messi en la exigua victoria 1-0 ante Valladolid el pasado fin de semana.

“Si veo que mi equipo falla muchas ocasiones me fastidia, pero dentro de ese fastidio estoy muy tranquilo”, comentó Valverde. “Si veo que el contrario falla muchas ocasiones me pongo tranquilo, porque veo que nos generan muchas ocasiones. Si las fallamos estoy fastidiadillo”.

Tampoco el estratega de Lyon, Bruno Genesio, se mostró contento con el agobio que sufrió el equipo durante el encuentro.

“Les entregamos muy rápido el balón, y eso significa que tuvimos que defender una tras otra oleada de ataques”, indicó. “Permitimos demasiadas oportunidades para mi gusto en el segundo tiempo”.

Ambos arqueros fueron clave para dejar el cero en el marcador en un partido sin juego ríspido. Marc-Andre ter Stegen, el portero azulgrana, tapó en los primeros 10 minutos dos remates con aroma de gol del volante Houssem Aouar y el delantero Martin Terrier.

Aunque Lyon estuvo casi siempre detrás de los habilidosos volantes del Barcelona, el empeño de los visitantes se asfixió al merodear el área chica. Suárez fue quien más despistado estuvo al malograr buenas llegadas, en las que terminó precipitándose con el pase.

El equipo que dirige Valverde se alzó con el título de la Liga española la pasada temporada y marca el paso otra vez. Pero el Barcelona no alcanza la final de la Copa de Europa desde que coronó por quinta vez en el torneo en 2015.

El partido de vuelta se jugará el 13 de marzo.





Bayern rescata empate sin goles ente Liverpool

Liverpool, Inglaterra.- Bayern Múnich siguió sin encontrar el gol en sus visitas a Liverpool, donde empató ayer 0-0 en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Fue el cuarto duelo del club bávaro sin conseguir gol en Anfield en la historia, una racha que abarca 48 años. Al menos no llegará a la vuelta en desventaja.

Pero al impedir que el Bayern marcara como visitante, los Reds contarían también con un panorama promisorio en el siguiente partido, donde cualquier igualdad por 1-1 o más les permitirá instalarse en la fase siguiente.

“No es el resultado que hubiéramos soñado, pero sí es un buen resultado, y podemos trabajar con eso”, consideró el técnico de Liverpool, Jurgen Klopp. “No es un partido que recordaremos en 20 años, pero es un resultado que obtuvimos”.

En un duelo de equipos que han conquistado la Copa de Europa en cinco ocasiones cada uno y que marchan segundos en sus ligas nacionales, hubo sin embargo poca calidad ofensiva.

“Necesitábamos soportar la presión de sus tres atacantes”, explicó el extremo del Bayern, Serge Gnabry. “Sabemos que éste es un equipo que contraataca... era importante mantener el balón en el medio campo para no permitirles el contragolpe”.

Virgil Van Dijk se encuentra suspendido, mientras que Dejan Lovren y Joe Gómez están lesionados. En estas condiciones, Liverpool alineó de inicio a Joel Matip, su cuarta opción en la defensa central, así como al mediocampista Fabiho, quien jugó a su lado.

El equipo inglés se llevó un susto a los 13 minutos, cuando Joe Matip desvió involuntariamente un centro de Serge Gnabry. El balón llevaba destino de gol pero rebotó en el arquero Alisson Becker, para que los locales se salvaran.