Todo listo para el Sunland Derby

Una semana antes de concluir la temporada 2023 de carreras en vivo, este domingo se corre el Sunland Derby GIII con bolsa de 600 mil dólares, en una distancia de una y un octavo de milla en el hipódromo de Sunland Park, con Hard To Figure como favorito 2-1 de la línea de la mañana.

El programa del domingo tiene contemplados otros cinco stakes, incluido el Sunland Oaks en una distancia de una milla y 1/16, con bolsa de 300 mil dólares.

El Sunland Derby reparte 85 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky: 50 de ellos para el ganador, 20 para el segundo lugar, 10 para el tercero y cinco para el cuarto.

Hard To Figure, hijo de Hard Spun y entrenado por Bob Baffert, llevará en la monta a Flavien Prat y partirá desde la posición número seis.

Un par de ganadores de stakes locales encabezarán el Sunland Derby: Henry Q y One In Vermillion.

Henry Q, hijo de Blame, es el segundo favorito 3-1, y el pasado 28 de febrero ganó por casi 15 cuerpos el Mine That Bird Derby en Sunland Park.

Propiedad de Del Mar Group y entrenado por Todd Fincher, Henry Q partirá desde la cuarta posición con la monta de Edwin Maldonado.

One In Vermillion suma tres victorias en cuatro salidas, la más reciente el pasado 29 de enero cuando ganó el Riley Allison Derby en Sunland Park. Antes de eso, el hijo de Army Mule ganó un par de stakes como dosañero en el Turf Paradise de Phoenix. Entrenado por Esteban Martínez, One In Vermillion será conducido por Harry Hernández y partirá desde la posición número cinco.