Todo listo para el Shue Fly Stakes

Flash Divine, caballo criado en casa, hijo del campeón First Moonflash y el clasificado más rápido, partirá desde la posición número siete en las 400 yardas del Shue Fly Stakes (RG2), con bolsa de 237 mil 706 dólares para tresañeros criados en Nuevo México, que se corre este sábado en el hipódromo de Sunland Park.

Entrenado por Wes Giles para los propietarios Jimmy Negrete y Jimmy Vásquez, Flash Divine debutó en su segunda temporada con una victoria por un cuerpo y un cuarto en la quinta de seis pruebas el pasado 7 de enero.

PUBLICIDAD

El potro suma ganancias por 91 mil 449 dólares en cinco carreras, todas en Nuevo México, y terminó su campaña juvenil con un segundo puesto, tres cuartos de cuerpo detrás de la ganadora First Lady On Canvas, en el New Mexico Classic Futurity (RG2), con bolsa de 351md, en Zia Park el pasado 30 de octubre.

Flash Divine llevará en la monta al jockey Noé García Jr.

First Lady On Canvas, la tercera clasificada más rápida, se ubicó en el puesto 10 y será conducida por el jockey Esgar Ramírez para los propietarios MRB Racing LLC y el entrenador Manuel Rodríguez.

Hija de First Moonflash, ganadora de clásicos de grado y criada en casa, First Lady On Canvas ha ganado cuatro de ocho aperturas y ha acumulado ganancias por 192 mil 783 dólares.

Shue Fly Stakes (RG2)

Sábado 28 de enero

Sunland Park Racetrack

Distancia: 400 yardas

Bolsa: $237,706 dlls

Caballos tresañeros

Orden de salida

Caballo Jockey

1 Flashtoglory Alejandro Medina

2 Blazin Chamisa Adrián Ramos

3 Kings Touch Bryan Candanosa

4 CQ Featured First Emilio Tapia

5 Wood Dee Queen Sergio Becerra Jr.

6 My Heart Jess Runs Mario Delgado

7 Flash Divine Noé García Jr.

8 Wahine Jacob Enríquez

9 Mires A La Luna James Flores

10 First Lady On Canvas Esgar Ramírez

AE-Owens Wee Beastie Felipe García-Luna

AE-Nolans Moon Jose E. Ortiz