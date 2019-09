Toca la puerta de la inmortalidad

Cuando inició su etapa como entrenador de artes marciales, aún siendo muy joven, a Francisco Javier López no le pasó por la mente, ni de chiste, que algún día su nombre y su trayectoria quedarían en la inmortalidad para siempre en esta frontera.

Amante de la vida en familia, gusta de correr, ver la UFC en la televisión y aficionado del Club América, López es uno de los seis nuevos miembros que a partir del próximo 20 de noviembre tendrá el Salón de la Fama del Deportista Juarense.

“Es una alegría que no se puede explicar, piensa uno en que va a estar ahí para siempre, la placa de uno, la huella que deja uno, y eso es muy importante porque a la sociedad juarense hay que aportarle cosas buenas y nosotros lo estamos aportando por medio del deporte”, expresó el profesor López, oriundo de esta ciudad, donde nació el 29 de enero de 1958.

El pasado 30 de agosto, mientras en las instalaciones del Salón de la Fama se realizaba la votación para elegir a los nuevos miembros, López iba rumbo a su casa después de haber cumplido una jornada más en el Tec Milenio, donde también trabaja, y poco a poco su celular se llenó de mensajes y llamadas de felicitación y de bienvenida al recinto de los inmortales de esta ciudad.

“Yo creo que es algo que todos los que estamos dentro del deporte pues algún día anhelamos. Es una alegría inmensa y pues primero agradeciéndole a Dios, a mi familia y a toda la gente que ha confiado en mí. Aquí están los resultados”, dijo.

Cinta café en judo, negra en kaikido y taekwondo, cuando recién empezó a dar clases no imaginaba que algún día recibirá esta distinción, sin embargo sí se visualizaba como una persona triunfadora.

“Hay que visualizar todo, porque visualizando en esta vida lo que uno quiere, lo logra, y yo siempre me visualizaba como una gente que iba a triunfar y que voy a triunfar y tengo ganas de hacer las cosas bien y hacerlas limpias y es de la manera en que uno puede destacar dentro de cualquier actividad, todo eso implica mucha disciplina y la honestidad sobre todo”, destacó.

Debido a que sus papás trabajan, fue criado por sus abuelos, quienes decidieron llevarle un maestro particular para que le diera clases de judo. Con el tiempo entró a un gimnasio en Delicias y también en Chihuahua para continuar con la práctica de ese deporte y así fue como le tomó amor a las artes marciales.

“Y hasta ahorita, bendito sea Dios, todavía seguimos dándole duro, ahora ya como entrenador”, mencionó.

Además de las artes marciales, le gusta convivir mucho con su familia, a la que considera muy unida con la que va a diferentes lados para pasar y disfrutar de un rato agradable.

Francisco Javier está casado con Patricia Rivera Aguirre desde hace casi 32 años, con quien procreó tres hijos, Selma, Ana Karen y Javier Iván.

“Soy una persona muy sana y en mi familia así somos todos, que no tomamos, pero convivimos en fiestas, en lugares, en diferentes partes y de una manera muy sana y muy amena y total esto no implica que el no tomar no pueda uno ir a disfrutar”, señaló.

En todos sus años como entrenador, lo que recuerda con más cariño son las cuatro veces consecutivas que ganaron el campeonato nacional en Acapulco, Guerrero y que les valió para ser galardonados con el premio Luchador Olmeca, que se otorga a lo mejor de lo mejor del deporte.

“Hicimos una mancuerna con el profesor Carlos Chao Quintanilla, con el que trabajamos a la par y de alguna manera batallando, batallamos mucho, pero lo logramos y ganamos el premio Luchador Olmeca”.

Sin embargo, en el camino también ha habido obstáculos que superar, pues no siempre sale a la primera lo que uno quiere, y eso López lo ejemplifica muy bien con la situación que vivió con su hijo, que cuando empezó en el sanda no ganaba y estuvo a punto de desanimarse, entonces le hicieron saber que las cosas no son fáciles, se metió eso en la cabeza y logró importantes triunfos nacionales e internacionales.

-¿Quién lo va a acompañar el día de la entronización?

“Pues toda mi familia, amigos, y viene otra persona muy especial también para mí, que es Carlos Alberto Escobar, que también ya está en el Salón de la Fama; fue mi alumno y ahorita es un excelente y brillante profesionista que está en Michigan”, finalizó.