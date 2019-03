Titanes mantienen invicto

Dos equipos invictos de la Conferencia Norte se enfrentaron ayer en la semana 3 de la Liga Estudiantil de Football Americano Chihuahua (Lefach), partido en el que Club Titanes le propinó su primera derrota a los Jaguares del Cbtis 128 con un marcador de 36-8 en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga.

Los Jaguares iniciaron con el pie derecho el encuentro al realizar la primera anotación del partido en el primer cuarto por parte de Francisco Hernández, más una conversión de Manuel Aranda que sumó dos puntos extra, el conjunto negro puso el marcador 0-8.

Ése sería el único touchdown para los Jaguares en todo el encuentro, ya que llegó un maratón de anotaciones de los Titanes para sumar otro triunfo.

Leo López puso los primeros seis puntos para el equipo blanquiazul, que no logró realizar la conversión de dos puntos, y el marcador se puso 6-8.

Posteriormente, un touchdown de Elías Reyes y una conversión le dieron la vuelta a la pizarra 14-8 a favor de Titanes.

La exhibición ofensiva de los blanquiazules continúo en el segundo cuarto y Alexis García incrementó la ventaja con su anotación para sumar 20 unidades a 8 de los Jaguares.

La primera mitad finalizó con una intercepción de los Titanes en la yarda 90 por parte de Joel Espino que concluyó en touchdown y con una conversión de dos unidades, los equipos se fueron al descanso con un marcador de 28-8.

Durante el tercer período, los Titanes intentaron incrementar aún más la ventaja con una serie ofensiva en la que movieron las cadenas hasta la yarda 70, pero no lograron superar el muro defensivo de los Jaguares. El marcador permaneció igual durante el tercer cuarto.

El equipo del Cbtis intentó regresar al partido y acortar la diferencia de puntos, lograron mover las cadenas hasta la yarda 75, pero no pudieron llegar a la zona prometida y regresaron el balón.

El partido culminó con una extraordinaria anotación de Reyes, su segunda del día, luego de recibir un pase en la yarda 35 y emprender una carrera de 65 yardas para llegar a la zona de anotación y sentenciar el partido.

Con una conversión de dos puntos más, los Titanes alcanzaron las 36 unidades.

Con este resultado, los Jaguares tienen un récord de dos victorias y una derrota, mientras que Club Titanes sigue con una racha invicta con tres triunfos en la Lefach.