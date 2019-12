Tigrillas versus Rayadas III

Una gran final regia, pero con sabor chihuahuense, es la que se jugará hoy sábado con el juego de vuelta de la serie por el título del Apertura 2019 de la Liga MX femenil entre Rayadas de Monterrey y Tigres de la UANL, con las futbolistas juarenses Selena Castillo y Perla Navarrete como protagonistas, además de las chihuahuenses Claudia Lozoya y Alexia Frías.

Después de la igualada a cero goles en el juego de ida en el estadio Universitario, las escuadras regiomontanas se verán las caras en punto de las 16:00 horas en el ‘Gigante de Acero’, casa de las Rayadas de Monterrey, para definir al equipo campeón del Apertura 2019.

“El clásico acá (en Monterrey) es muy intenso, es con presión, pero las jugadoras ya saben, para mí fue la primera vez y se juga intensamente”, dijo Perla Navarrete, futbolista de Tigres.

Navarrete llegó al conjunto felino como refuerzo en este Apertura 2019 y es la primera final que disputa. En el partido de ida no tuvo acción y se quedó en la banca, al igual que la juarense Selena Castillo con Rayadas.

La única chihuahuense que tuvo acción en el juego de ida fue la arquera del Monterery Claudia Lozoya, quien estuvo debajo de los tres palos los 90 minutos. Alexia Frías no fue convocada por parte de las Rayadas

“A pesar de que es mi primera temporada con el equipo siento que voy avanzando poco a poco. No es fácil competir con las demás jugadoras, muchas vienen de selección”, expresó Navarrete.

Perla Rocío no formará parte de la convocatoria de las felinas para disputar el partido de vuelta, pero estará presente en el estadio y en caso de proclamarse campeonas estará en la ceremonia de premiación.

“Son decisiones técnicas que toma el profesor (Roberto Medina) y nada más me queda apoyarlas desde la tribuna”, externó Navarrete Muñoz.

Es la tercera ocasión en la que Rayadas y Tigres se enfrentan en una final de la Liga MX.

Las dos anteriores salieron victoriosas las felinas que buscarán consolidarse como el equipo más ganador con tres títulos en tres años de existencia de la justa femenil. Monterrey intentará conseguir su primer título de liga, al igual que la juarense Castillo y las chihuahuenses Lozoya y Frías.