Las Vegas, EU.- El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez ya eligió a quien que desea quién haga su película biográfica: Mark Wahlberg.

El ex campeón mexicano, de 60 años y que terminó su carrera con una marca de 107 triunfos, 6 derrotas y 2 empates, de los cuales las primeras 87 fueron triunfos y 90 sin perder, se encontró al actor después de la pelea entre Gervonta Davis y Ryan Garcia en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

PUBLICIDAD

Ahí, el "César del Boxeo" le pidió, a su manera, que hiciera el filme.

"Tienes que hacer mi película tú, cabrón", le dijo el ex boxeador, con el presentador Mario Lopez siendo el intérprete.

El actor, de 51 años y nominado al Oscar por la película "Los Infiltrados", preguntó si podía producirla y que sería un gran honor para él hacer la película biográfica de mexicano.

"Lo haré, sería un honor para mí, eres el mejor boxeador de la historia", contestó.

Al final se abrazaron y bromearon con ganchos al hígado.

Esta no sería la primera vez que se haga algo de la vida del ex campeón, ya que en febrero de 2018 se estrenó la serie "El César", done el actor Armando Hernández tomó el papel del boxeador.