Tienen mujeres evento exclusivo en su honor

Poco más de treinta artemarcialistas juarenses competirán a partir de hoy, y hasta el domingo, como parte de la Delegación Chihuahua en el primer torneo nacional de taekwondo exclusivo para mujeres, que se llevará a cabo en Querétaro.

La competencia fue organizada por la Federación Mexicana de Taekwondo como un homenaje a la mujer en este mes como parte de las actividades para luchar contra el cáncer de mama. Por eso, tanto atletas como jueces, entrenadores y todas las involucradas en la organización serán solamente mujeres.

El evento, que es de los denominados G4 y otorga 40 puntos de ranking, se desarrollará en las categorías Infantil (8-10 años), cadete (11-13), Juvenil (14-17) y Adulto de 18 años en adelante. “La verdad es que es algo nuevo porque nunca se había hecho un evento sólo para mujeres, se me hace algo muy nuevo porque hace mucho que no participaba. Mi último evento fue el México Open en marzo de 2020 en el que gané oro en +59 y estoy emocionada”, dijo Ashlyn Jasso, de 14 años de edad y que hace cuatro años llegó a un gimnasio a pedir informes y desde entonces se quedó en el taekwondo.

“Pues me siento nerviosa y feliz al mismo tiempo porque me sorprende un evento donde que habrá puras mujeres porque siempre apoyan más a los hombres que a las mujeres y me emociona también estar compitiendo”, comentó Alexa García, de 11 años y quien tiene en su haber una medalla de oro en un fogueo de Delicias, plata en Querétaro y bronce en Guadalajara.

Para Dairen Cedillo, de ocho años de edad y tres en la práctica de este arte marcial, esta será su primera competencia nacional.

“Primero fui a un centro comunitario y estaba ensayando música y vi a unos niños ensayar taekwondo y le dije a mi mamá quiero ir y pues desde ahí lo entreno. Estoy emocionada, contenta”, mencionó Dairen.

“Me siento emocionada porque es el primer evento para mujeres, entusiasmada, un poco nerviosa porque ya cambié de categoría, voy a ser Juvenil, me toca ya con niñas más grandes, tal vez de mi misma experiencia, pero me siento bien”, declaró Anette Camila García, de 14 años, que compite en la división de -49 kg y tiene una experiencia de nueve años en este deporte.

“Se siente algo extraño porque la convivencia entre hombres y mujeres siempre ha sido muy pareja y muy divertida, pero honestamente entre mujeres a lo mejor hay más confianza, es como más especial para la ocasión, entonces yo estoy feliz de poder participar y poder convivir con mis demás compañeras”, mención Diana Andrea Ovalle. “Me siento muy bien, muy nerviosa y muy emocionada por el torneo para las mujeres y muy feliz”, declaró por su parte Natalia De León, y al mismo tiempo confesó que hace ocho años la inscribieron en este deporte porque era muy enojona y así controlaba su ira.

“Y pues de ahí me gustó mucho el deporte y ahora es más por la disciplina y me divierte pelear.”

1er Campeonato Nacional Femenil de Taekwondo

Modalidades: combate, poomsae, parataekwondo y taekwondo team 5

22 al 24 de octubre 2021

Querétaro, Qro.

Delegación Chihuahua

Diana Alejandra Ovalle Sánchez

Laura Alejandra Ovalle Sánchez

Angela Cruz Hernández

Fernanda Cruz Hernández

Kenia Danae Hamilton

Mia Natalia Ovalle Sánchez

Natalia González García

Grecia Lynette Hamilton

Lizbeth Orduño Aguirre

Paulina Beltrán Gallegos

Zoe Renee Nevárez Reyes

Regina Muñoz Iglesias

Natalia De León Arce

Hayden Carreón

Sofía Vargas Fernández

Marina Alejandra García Sánchez

Dafne Sophia García Sánchez

Perla Denisse Rodríguez Díaz

Alexa Michelle Flores García

Aneth Camila García Baca

Ashlyn Jasso Cárdenas

Ayson Elixena Acosta Ibarra

Dairen Sarai Cedillo Márquez

Karla Daniela Fierro Contreras

Nahomi Silerio Ibarra

Eva Camila Gómez Pérez

Sarah Robles Chavira

Ximena Rodríguez Chávez

Grecia Ivanna Sáenz Márquez

Flora Fernanda Ramos Carrasco

Arlette Adriana Rodríguez Chávez

Sophia Alexandra Román Gallegos

Alma Daniela Carrillo Meza

Nathalia Granados Pérez

Ingrid Valencia Reynosa Vizcarra

Montserrat Torres Talavera

Danna Victoria Ramos Reséndiz

María Fernanda Salvador Villa

Ariana Berenice Salvador Villa

Cosma Sofía Aguirre Chávez

Natalia Chávez Zapata

Fátima Torres Ronquillo

Hannia Olvera Sosa

Zoe Sublime Hidalgo Luna

Daisy Janeth Muñoz Sánchez

Karina Fierro Rivera

Mariana Jazmín Tarango Cruz

Joely Elizabeth Ramírez Álvarez

Flor Rebeca Castillo Reyes

Blanca Patricia Reyes Portillo

Ana Lourdes Romero Navarro