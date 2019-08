Tienen medio boleto

Con un gran ambiente en el estadio Juárez en ambos encuentros, los Indios de Juárez tienen en sus manos medio boleto para la gran final al derrotar en los juegos 1 y 2 de la serie de semifinales ante los Mazorqueros de Camargo.

El primer encuentro concluyó con una dosis de dramatismo en la recta final del partido, además de que se presenció un duelo de pitcheo entre Luis Fernando Miranda y Aarón Aguilar, ya que el juego comenzó a tener un ritmo acelerado por los outs inmediatos que se realizaban.

Los Indios ganaban 3-0 en el cierre de la octava entrada, pero en el noveno capítulo llegó el susto para la afición fronteriza, pues los Mazorqueros se acercaron con dos carreras para poner el pizarrón 3-2 y estaban a punto de empatar con dos hombres en los colchones, uno en la antesala y otro en la primera.

Sin embargo, Gonzalo Ochoa hizo su presentación en el campeonato como lanzador, y aunque no impidió las dos carreras de los visitantes, logró resolver el problema y hacer el out 27 con un ponche. Diego Ramírez destacó en este jugo por conectar un cuadrangular con un hombre en base para poner el score 3-0 en su momento.

El segundo partido fue ampliamente dominado por la novena juarense, que hizo reaparecer a su poder ofensivo y se llevó el encuentro con pizarra de 8-2.

Jesús Huerta estuvo en el montículo siete entradas completas y realizó 100 lanzamientos, además de adjudicarse la victoria.

En Delicias, los líderes generales, los Algodoneros, sufrieron un poco, pero lograron emparejar la serie, que se encuentra 1-1.

Unos motivados Rojos de Jiménez saltaron al diamante para encarar al mejor equipo de la fase regular y lograron quedarse con la victoria en el primer jugo con score de 3-2.

La escuadra naranja también sacó a relucir su potente juego ofensivo en el segundo juego y terminó por vencer 9-3 a los Rojos para así asegurar un quinto compromiso entre ambos conjuntos.

Las series de semifinales se reanudarán hasta el viernes 23 de agosto con el tercer encuentro en los estadios de Jiménez y Camargo, respectivamente.

El cuarto partido se jugará el sábado 24 y el quinto duelo el domingo 25, aunque en el caso de Indios y Mazorqueros aún no es seguro el desarrollo de un quinto compromiso entre ambos.