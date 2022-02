Tienen Indios voz de Grandes Ligas

Con su peculiar estilo de ser, y desde luego de narrar partidos de beisbol, Alfonso Lanzagorta fue anunciado ayer como el nuevo cronista que dará voz a los juegos de los Indios de Juárez en el Campeonato Estatal 2022 que da inicio el 12 de mayo próximo.

Respaldado por una amplia experiencia en la cobertura de Series Mundiales de beisbol, Juegos Olímpicos de verano e invierno, Panamericanos, un Clásico Mundial y Series del Caribe, Lanzagorta ocupará la cabina de transmisión de Indios TV para recrear las acciones que se desarrollen sobre el diamante.

“Bueno, para bien o para mal, no sé si tengo el mal hábito de no hacer las cosas como las hacen los demás, a algunos les gusta y muchas gracias, a otros no”, dijo el comentarista de 50 años de edad y nativo de Veracruz, en relación a su particular manera de narrar el beisbol.

“Digamos que en esto yo busco cinco cosas: tratar de poner los puntos finos del juego sobre la mesa, establecer un punto de controversia, un punto de análisis, sacarle una sonrisa al público y moverle una emoción, y ya en el peor de los casos aunque sea provocarle el vehemente deseo de mentarme la madre y de pagar un boleto para ver como una tribu de apaches marihuanos y enojados me prenden fuego vivo y me ven morir pegando de gritos y retorciéndome del dolor. Con cualquiera de esos supuestos creo que hice el trabajo. Le pediría una disculpa a aquellos que llegan a oírme tres horas y se quedan ‘y este qué’, o sea en quien provoco indiferencia en ese sí fallé.”

Abogado de profesión, Lanzagorta señala que su incursión con los Indios de Juárez de entrada implica un gran compromiso, pues se trata de la ciudad más grande y más poblada del estado grande.

“He tenido visitas desde 1999 al campeonato estatal y aquí al estado de Chihuahua y la gente me ha tratado extraordinariamente. Tienen una nobilísima afición que ha tenido conmigo los detalles más enormes, más inmensos, más cálidos de que yo tenga memoria.”

Su llegada la frontera, agregó Lanzagorta, obedece mucho a la visión del jurisdiccional Heber García, de su equipo, de Poncho Venegas, que creyeron en él.

“Cosa que por supuesto les agradezco, que este año van por todo, hay contrataciones muy interesantes y, bueno, la menos interesante creo que es la mía.”

Nombre: Alfonso Lanzagorta

Fecha de nac.: 29 de agosto de 1971

Edad: 50 años

Comentarista deportivo y abogado

Especialidad: Beisbol y caballos

Su experiencia: 4 Series Mundiales, Juegos Olímpicos de verano e invierno, Juegos Panamericanos, Clásico Mundial y Series del Caribe

Ha colaborado en:

ESPN, 1997-2007

TVC Deportes, 2007-2011

Claro Sports, 2013-2020

FOX Sports, 2015-2021

Actualmente colabora en El Universal y en Canal ONCE IPN