Tienen famosos altas expectativas para México en Qatar

Fernanda Torres / Agencia Reforma

Ciudad de México— Las expectativas de los famosos son altas ante la participación de la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Algunos, como el comediante y conductor Faisy, viajarán hasta el oeste de Asia para ver los primeros tres partidos que tiene programado el tricolor.

"Quiero que arropen este proyecto, este mundial, esta oportunidad como yo estoy viviendo mi vida. Quiero que jueguen con la responsabilidad de representar un país, es lo único que quiero, verlos matarse en la cancha por sudar la camiseta. De ahí en fuera lo que venga es consecuencia de un gran trabajo", aseguró el conductor.

La actuación de la selección comenzará este martes, en un partido contra Polonia.

El sábado tendrán la prueba de fuego al encarar a Lionel Messi y el resto de la selección argentina, algo que para la cantante Amanda Miguel resulta difícil, pues nació en Argentina, aunque México la ha visto crecer como artista.

"Si juega Argentina y México no sé para donde ir. Es muy difícil para mí pero me encantaría que ganara México porque se lo merece", contó la intérprete de "Él Me Mintió".

El último partido del tri de la primera fase de grupos será contra Arabia Saudita.

La comentarista de deportes Marisol González y el comediante Moisés Suárez confían en que el equipo mexicano ofrezca una gran actuación y por fin llegue al tan anhelado quinto partido.

"Como en cada mundial siempre mantengo la esperanza. Va a ser muy distinto por el país donde se celebra y las costumbre, pero confío en México y que nos puedan dar una sorpresa", aseguró González.





Sus pronósticos

FAISY

MÉXICO-POLONIA: 1-0

MÉXICO-ARGENTINA: 1-0

MÉXICO-ARABIA SAUDITA: 1-0





MARISOL GONZÁLEZ

MÉXICO-POLONIA: 2-1

MÉXICO-ARGENTINA: 1-1

MÉXICO-ARABIA SAUDITA: 1-0





MOISÉS SUÁREZ

MÉXICO-POLONIA: 2-1

MÉXICO-ARGENTINA: 2-1

MÉXICO-ARABIA SAUDITA: 3-1