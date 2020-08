Tienen 49ers agenda completa

Associated Press

Santa Clara, Calif.- Los 49ers de San Francisco abarcaron todos los principales asuntos de su lista de pendientes de la temporada baja al firmar la ampliación al contrato de George Kittle por cinco años y ahora los campeones defensores de la Conferencia Nacional empezarán su intento de regresar al Super Bowl.

Los 49ers realizaron su primera práctica del campamento de entrenamiento de este verano teniendo a Kittle en el campo, después de haberlo asegurado a largo plazo con un contrato con valor de 75 millones de dólares durante cinco años.

“Quería concretarlo y tener cierta seguridad”, dijo Kittle. “Ahora puedo entrar al campo de futbol y no tener ninguna preocupación por nada. No tengo que preocuparme si me lesiono. Sólo deseo salir a jugar y enfocarme en el partido. Tengo el mejor trabajo del mundo. Me pagan por jugar futbol. Ahora sé que estoy cuidado y que mi familia también lo está. No tengo que preocuparme por el dinero ni por ninguna otra cosa. Puedo salir a jugar futbol y correr frente a cualquiera. Me siento realmente emocionado por eso”.

Las tareas más importantes que tuvieron los 49ers durante la temporada baja fue encontrar reemplazos para el tacle izquierdo Joe Staley, el tacle defensivo DeForest Buckner, el receptor Emmanuel Sanders, así como también asegurar a Kittle con un contrato a largo plazo.

San Francisco seleccionó en el Draft al tacle defensivo Javon Kinlaw y al receptor Brandon Alyuk en la primera ronda para llenar esas dos vacantes y negoció al tacle izquierdo Trent Williams, quien ha participado en siete ocasiones en el Tazón de Profesionales, para reemplazar a Staley.

Los 49ers también acordaron ampliaciones a los contratos del entrenador Kyle Shanahan y del gerente general John Lynch antes de darle a Kittle el contrato más cuantioso que se haya firmado con un ala cerrada.

“Hubiera sido el primer día en que estaría preocupado y el primero en que notaría si no se hubiera hecho nada”, dijo Shanahan. “Esto ayuda a que las cosas se hagan”.

Kittle ha sido el ala cerrada más productivo en la historia de la NFL en sus tres primeras temporadas, con 197 atrapadas para 2 mil 664 yardas, él es casi tan habilidoso como un bloqueador del juego terrestre en donde es una pieza clave en la dinámica ofensiva del entrenador Kyle Shanahan.

Los 49ers promediaron 5.0 yardas por acarreo durante la temporada pasada teniendo a Kittle en el campo, comparado con 3.5 yardas por acarreo sin él, de acuerdo con las estadísticas de NFL NextGen.

Él es una pieza clave para ayudar a los 49ers a mantener el nivel que tuvieron la temporada pasada cuando ganaron 13 partidos de la temporada regular y se convirtieron en el mejor sembrado de la Conferencia Nacional y luego llegaron al Super Bowl.

La temporada terminó de manera decepcionante cuando San Francisco desperdició una ventaja de 10 puntos en el cuarto período antes de perder por marcador de 31-20 ante Kansas City.

Sin embargo, después de llenar vacantes importantes y de agregar nuevas piezas como el ala cerrada Jordan Reed, los 49ers consideran que apenas están empezando.

“Yo creo que podemos ganar muchos más partidos. Ganamos 13 el año pasado. Y eso es mucho decir”, comentó Kittle.