Tiene Santos sed de revancha tras el subcampeonato

Ciudad de México.— Después de vencer a Tigres en la ida de los Cuartos de Final, a Santos le entusiasma una revancha en Liguilla.

"Hay que hacer valer todo lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado y dedicado. El torneo pasado llegamos a la Final, tenemos las ganas de volver a estar en una y traernos la Copa a casa, estamos ansiosos de ir partido a partido y darle una alegría a la afición

"No tanto un fracaso (en caso de no ser campeones), pero tampoco es como obligación, es más de nosotros mismos, queremos estar ahí, quedar campeones, me gustaría mucho quedar campeón en el equipo de mis amores, estuvimos a nada el torneo pasado, sí dolió bastante y me gustaría darle una Copa a la institución y dejar nuestro nombre grabado con letras doradas", dijo el delantero Eduardo Aguirre.

De hecho, el "Mudo" anotó en la victoria 2-1 sobre Tigres. El marcador está muy apretado como para dar un pronóstico para el partido en el Estadio Universitario.

"A uno como delantero siempre le motiva y le da para adelante el anotar. En mi caso me siento muy motivado y ansioso de volver a anotar, es una sensación muy bonita que no se me dio tanto en este torneo, esperemos que sea una muy buena racha para aportar el equipo.

"No había visto ningún comentario sobre eso de que ya estaba definida la llave, sabemos que tenemos un buen equipo que puede competir en cualquier cancha y a demostrarlo el domingo", expresó Aguirre.

Medalla de bronce con la Selección Mexicana en Juegos Olímpicos, hoy el "Mudo" suena como posible refuerzo de las Chivas.

"La verdad he visto muchos rumores, pero nada en concreto, estoy muy enfocado con el club, pensando en los Cuartos de Final y ya que sea lo que Dios quiera", dijo.