Tiene México peor cosecha de medallas desde 1996

México firmó su peor cosecha de medallas en Juegos Olímpicos desde Atlanta 1996. Con cuatro preseas de bronce, sin contar los 7 cuartos lugares, la delegación mexicana que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cerró una de sus actuaciones más cautelosas en los últimos siete ciclos olímpicos. En la justa nipona México sumó cuatro medallas de bronce: en el equipo mixto de tiro con arco con Alejandra Valencia y Luis Álvarez, en la plataforma 10 metros sincronizados femenil con Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, en la halterofilia con Aremi Fuentes y la última con el Tri olímpico de Jaime Lozano. La cosecha quedó lejos de lo hecho en Río 2016, donde se lograron 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce, las primeras con la triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza, el doble medallista olímpico Germán Sánchez y la marchista mexicana Guadalupe González; los terceros lugares fueron obra de Misael Rodríguez e Ismael Hernández. Ninguno de los medallistas olímpicos de hace cinco años participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya van dos justas olímpicas donde la delegación mexicana no ha escuchado el Himno Nacional y no ha visto izada su bandera desde el oro del Tri Olímpico en Londres 2012. En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la delegación mexicana consiguió un bronce, una de las peores cosechas de la delegación, a las que se suma ahora Tokio 2020. Podios nacionales

París 1900: bronce

París 1924: 0

Ámsterdam 1928: 0

Los Ángeles 1932: 2 platas

Berlín 1936: 3 bronces

Londres 1948: 2 oros, 1 plata, 2 bronce

Helsinki 1952: plata

Melbourne 1956: 1 oro, 1 bronce

Roma 1960: bronce

Tokio 1964: bronce

México 1968: 3 oros, 3 platas, 3 bronces

Múnich 1972: plata

Montreal 1976: 1 oro, 1 bronce

Moscú 1980: 1 plata, 3 bronces

Los Ángeles 1984: 2 oros, 3 platas, 1 bronce

Seúl 1988: 2 bronces

Barcelona 1992: plata

Atlanta 1996: bronce

Sidney 2000: 1 oro, 2 platas, 3 bronces

Atenas 2004: 3 platas, 1 bronce

Beijing 2008: 2 oros, 1 bronce

Londres 2012: 1 oro, 3 platas, 3 bronces

Río 2016: 3 platas y 2 bronces

Tokio 2020: 4 bronces