Tiene Mahomes chance de igualar a Bradshaw y Montana

Las Vegas, Estados Unidos.- Tres anillos de Super Bowl con solamente 28 años de edad y apenas en su séptima campaña hacen soñar a los Chiefs con expandir la nueva dinastía de la NFL y que Patrick Mahomes siga escribiendo su historia con letras de oro en la NFL. Mahomes empató con tres anillos de Super Bowl a Troy Aikman y Earl Morrall, y ahora tiene en la mira a Joe Montana y Terry Bradshaw, con cuatro, más lejano aparece Tom Brady, con siete. De entrada, para Mahomes no hay imposibles. Lleva cuatro visitas en cinco años al Super Bowl, con marca de 3-1, y la próxima campaña buscará hacer lo que ninguno de los grandes pudo, conseguir tres títulos consecutivos. "Haré todo lo posible para regresar al Super Bowl la siguiente campaña y lograr el tricampeonato", afirmó Mahomes, quien logró su tercer anillo con 28 años y 147 días. Brady logró su tercer campeonato con 27 años y 187 días, pero tardó muchos años en ganar su cuarta corona, pues lo hizo hasta que tenía 37 años con 182 días. Hablando de los otros quarterbacks legendarios, Montana logró su tercer título a los 32 años con 225 días, y el cuarto anillo a los 33 años con 231. En el caso de Bradshaw, el tercero anillo lo consiguió a los 30 años y 141 días, y el cuarto anillo hasta los 31 años y 140 días. En tanto, Aikman logró su tercer anillo a los 29 años con 68 días, mientras que Morrall logró el tercero a los 39 años con 241 días. Y viendo que las leyendas tardaron en conseguir el tercero y cuarto anillos, entonces se puede prever que el estelar de Kansas City tiene mucho chance de seguir rompiéndola, claro, también se necesita que baje su sueldo en la nueva reestructura de contrato que se visualiza para la campaña 2025, aunque lo compensarían con bonos. Patrick no se vuela por los títulos, pero para nada los descarta. "Uno nunca sabe cuántos más ganará, puede ser el último Super Bowl, no sabemos cuántos más", sentenció. Va por las leyendas Lo que ha logrado Patrick Mahomes en solamente siete campañas en la NFL enseña que es parte de un muy selecto grupo de quarterbacks. El QB de los Chiefs ya igualó a Troy Aikman en cuanto a triunfos en Super Bowl, y va tras la marca de Joe Montana y Terry Bradshaw, y si mantiene el paso, puede acechar a Tom Brady. PATRICK MAHOMES 28 años 7 campañas en la NFL (del 2017 a 2023) 3 anillos de Super Bowl Marca en SB: 3-1 Pro Bowls: 6 MVP: 2 MVP SB: 3 All Pro: 3 Juegos: 96 Récord: 74-22 % Pases Completos: 66.5 Yardas por pase: 28,424 TD: 219 Intercepciones: 63 Rating: 103.5 Yardas por tierra: 1,936 TD por tierra: 12 Sus números en 4 SB: 1,071 yardas, 7 TDs, 5 intercepciones y rating de 85.2 TOM BRADY 23 campañas en la NFL (del 2000 al 2022) 7 anillos de Super Bowl Marca en SB: 7-3 Pro Bowls: 15 MVP: 3 MVP SB: 5 All Pro: 6 Juegos: 333 Récord: 251-82 % Pases Completos: 64.3 Yardas por pase: 89,214 TD: 649 Intercepciones: 212 Rating: 97.2 Yardas por tierra: 1,123 TD por tierra: 28 Sus números en 10 SB: 3,039 yardas, 21 TDs, 6 intercepciones y rating de 97.7 JOE MONTANA 16 campañas en la NFL (de 1979 a 1994) 4 anillos de Super Bowl Marca en SB: 4-0 Pro Bowls: 8 MVP: 2 MVP SB: 3 All Pro: 5 Juegos: 187 Récord: 133-54 % Pases Completos: 63.2 Yardas por pase: 40,551 TD: 273 Intercepciones: 139 Rating: 92.3 Yardas por tierra: 1,676 TD por tierra: 20 Sus números en 4 SB: 1,142 yardas, 11 TDs sin intercepciones y rating de 127.8 TERRY BRADSHAW 14 campañas en la NFL (de 1970 a 1983) 4 anillos de Super Bowl Marca en SB: 4-0 Pro Bowls: 3 MVP: 1 MVP SB: 2 All Pro: 1 Juegos: 158 Récord: 107-51 % Pases Completos: 51.9 Yardas por pase: 27,989 TD: 212 Intercepciones: 210 Rating: 70.9 Yardas por tierra: 2,257 TD por tierra: 32 Sus números en 4 SB: 932 yardas, 9 TDs, 4 intercepciones y rating de 111.2 TROY AIKMAN 12 campañas en la NFL (de 1989 a 2000) 3 anillos de Super Bowl Marca en SB: 3-0 Pro Bowls: 6 MVP: No tuvo MVP SB: 1 All Pro: No tuvo Juegos: 165 Récord: 94-71 % Pases Completos: 61.5 Yardas por pase: 32,942 TD: 165 Intercepciones: 141 Rating: 81.6 Yardas por tierra: 1,016 TD por tierra: 9 Sus números en 3 SB: 689 yardas, 5 TDs, 1 intercepción y rating de 111.9