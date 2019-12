Tiene Kerr nuevo rol

Steve Kerr está enseñando. Y aprendiendo.

Eso debe ser lo positivo de esta temporada.

Tras cinco años consecutivos como reyes de la Conferencia del Oeste –y terminar como campeones de la NBA en tres de esas temporadas– los Warriors están en el último lugar de la Liga.

Todos saben por qué: Kevin Durant se fue, Stephen Curry se lesionó, Klay Thompson se lesionó, D’Angelo Russell se lesionó, Andre Iguodala fue canjeado, Shaun Livingston se retiró, DeMarcus Cousins se fue... etc, etc.

“No puedes tener más mala suerte que la que ellos han tenido”, dijo el entrenador de Orlando Steve Clifford.

Pero para crédito de Kerr, los Warriors tratan de aprovechar sus circunstancias actuales.

Ésta será una temporada con balance negativo para Kerr, la primera que tiene en más de un cuarto de siglo. Fue un ganador en casi todos los años como jugador, triunfó en las tres temporadas como ejecutivo en Phoenix, ganó en grande como entrenador en sus primeras cinco temporadas.

También conquistó cinco títulos como jugador, tres más como entrenador. Y el próximo año –con Curry de regreso, Thompson de regreso, una selección alta del Draft, más las refuerzos que los Warriors podrán contratar cuando tengan un poco de dinero– podría volver a pelear por el título.

Lo que le está pasando este año lo preparará para el próximo año y los sucesivos.

“Creo que he aprendido a ser mejor entrenador, de veras”, dijo Kerr. “Como entrenador no había pasado por una situación así y es un buen recordatorio de que cada circunstancia es diferente, cada año es diferente. En los últimos cinco años, hemos peleado por el título, lo que quiere decir que yo tuve que dirigir al equipo durante la temporada, prepararnos para los playoffs y tratar de dosificar a los muchachos todas las veces posible. Esto se trata más de enseñar y desarrollar jugadores jóvenes”.

Kerr perdió 15 partidos en su primera temporada regular con los Warriors, 15 más en su tercera temporada. Los Warriors ganaron el título de la NBA en cada uno de esos años.

En esta temporada, ya han superado esa marca de 15 derrotas –con más o menos un 75% de la temporada por jugar.