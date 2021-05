Tiene juarense Andrés Sánchez un futuro que ilusiona

Cortesía

Cuando el año pasado le ofrecieron jugar para el Tepatitlán, Andrés Sánchez no la pensó dos veces y de inmediato aceptó la oferta para jugar con los Alteños. Dos torneos después, el portero juarense celebra el título del torneo Clausura 2021 de la Liga de Expansión del futbol mexicano.

“Es bastante bonito terminar el torneo de la mejor manera y sabe mejor ganando en patio ajeno, ante Morelia, que tiene una de las mejores aficiones”, declaró ayer Sánchez vía telefónica.

El sábado por la tarde, Andrés Sánchez y los Alteños empataron 2-2 con Morelia en el juego de vuelta de la gran final y lograron el título al ganar 3-2 en el marcador global.

El guardameta de 23 años debutó con el ‘Tepa’ el 9 de septiembre del año pasado contra Correcaminos de la UAT y poco a poco se ganó la confianza del entrenador Francisco Ramírez, hasta ganarse la titularidad.

En esta serie final, Tepatitlán se impuso en la ida 1-0 y en el juego de vuelta pegaron primero con gol del exbravo Víctor Mañón al minuto 28. Morelia respondió rápidamente con dos goles en la primera mitad y al medio tiempo ganaba 2-1.

“Cuando metimos el gol ellos habían tenido varias oportunidades claras. Creo que el gol nos relajó un poco, al minuto nos empataron, ellos iban por uno en el global, la afición los empuja, sus ánimos están arriba y a un minuto de terminar el primer tiempo meten otro gol”.

Sánchez compartió que en el descanso el entrenador replanteó el juego, les pidió un momento para pensar y analizar el juego y cinco minutos antes de salir nuevamente a la cancha les dio una plática. El resto es historia.

-¿Cuáles son tus planes en este momento?

“Esta semana tenemos el Campeón de Campeones contra Tampico, eso es lo único que hay en mi cabeza ahorita. Luego vendrá un descanso emocional porque hubo algo de estrés, hay muchas cosas en juego y sí llega a ser cansado. También estar con mi familia, recargar pilas y luego a ver qué hay en el futuro”.

Durante la transmisión del juego, se pudo observar que al final Sánchez se quedó con el balón y no lo soltaba.

“Sí, me lo llevé. Es algo que lo platicaba desde antes, que me iba a quedar con el último balón y en el último centro del partido yo me quedo con él. Lo firmaron todos y ya lo tengo en la casa”, mencionó el futbolista juarense.

-¿A quién le dedicas este título?

“Primero agradecido con Dios y se lo dedico a mi madre, a mi familia, a mi papá, mi hermano, mi familia que está en Chihuahua, mi hermano Aarón…”.

Precisamente la mamá de Andrés, su hermano Aarón, su tía Guadalupe y Felipe, el esposo de su mamá, estuvieron en las gradas del estadio Morelos y lo vieron levantar el trofeo de campeón.

“Es bastante bonito. A uno no le gusta ver llorar a su mamá, pero verla llorar de alegría es diferente. Esto es una recompensa al trabajo. Nadie esperaba tanto del ‘Tepa’, pero demostramos que nada es imposible. Con decisión, humildad y entrega se puede lograr lo que sea”.

Nombre: Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez

Equipo: Tepatitlán

Posición: Portero

Fecha de Nac.: 3 de octubre 1997

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 23 años

Estatura: 1.93 m

Peso: 90 kg

Debut Liga Expansión: Correcaminos vs Tepatitlán, 9 de septiembre 2020

Campeón con Tepatitlán del Clausura 2021 en la Liga de Expansión