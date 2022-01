Tiene Horacio Nava nueva distancia a prueba

El cuatro veces olímpico marchista chihuahuense Horacio Nava inicia un nuevo ciclo como ningún otro antes, preparándose para una prueba en la que nunca ha competido: los 35 kilómetros.

Tras decidir continuar con su carrera, el atleta de ahora 40 años de edad que ha participado en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, vislumbra un año muy diferente a los anteriores.

“Por lo pronto tenemos que esperar los criterios de la Federación (Mexicana de Asociaciones de Atletismo), pero sí hay muchas ganas de competir en esta nueva prueba, de ir comenzando el ciclo olímpico”, confesó.

La máxima competencia en la que debutará esta modalidad de la caminata será el Campeonato Mundial de Atletismo, en el verano, con sede en Eugene, Oregon, Estados Unidos.

“Los rankings mundiales de los 50 kilómetros de competencias del año pasado se van a respetar, no van a ser por clasificación de Federación, entonces a ese es al evento que vamos a apuntar. También está la Copa del Mundo (de marcha) en Omán, a esa no aún sabemos si vamos a ir. También tenemos una competencia a fin de este mes en Coatzacoalcos, Veracruz. Esa va a ser útil para el ranking, así que no estamos seguros de ir, pero la Federación nos va a informar algunos criterios, entonces estamos esperando eso, probablemente a finales de esta semana ya sabremos”, compartió.

La prueba de 35 kilómetros será muy distinta a lo que marchistas como él, especializados en los 50 kilómetros, estaban acostumbrados, y es probable que puedan competir más veces al año.

“Creo que más marchistas que se especializaban en 20 kilómetros van a probar en los 35, porque en los 50 llega un momento en que hay una pared que no se puede superar si no estás preparado para la distancia, pero en 35 puede ser diferente, entonces eso también va a cambiar”, indicó.

Por lo pronto, Horacio espera hacer alrededor de tres competencias en el año, en esta nueva modalidad, pero este número podría variar, dependiendo si la Federación le exige algún criterio o si su cuerpo responde de cierta forma a una distancia menor a la que estaba acostumbrado.

“Vamos a ir probando, tampoco tenemos que hacer competencias que no necesitamos, aunque sean menos kilómetros”, finalizó.

Conózcalo

Horacio Nava Reza

Edad: 40 años

Estatura: 1.82 m

Peso: 68 kg

Disciplina: Atletismo

Especialidad: Marcha 50 km