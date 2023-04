Tiene dura rival

Como una de las peleas más complicadas que enfrentará en lo que va de su carrera calificó la juarense Diana ‘La Bonita’ Fernández el combate que tendrá el próximo viernes 28 de abril contra la capitalina, y excampeona del mundo, Guadalupe Martínez.

“Yo creo que sí es de las más duras, de las más difíciles y he peleado con bastantes peleadoras de experiencia, pero aparte de la experiencia que tiene Lupita Martínez, yo creo que su empuje y sus ganas de siempre querer salir con el triunfo va a ser lo que me va a complicar la noche”, declaró ayer la púgil fronteriza en entrevista con El Diario.

“Obviamente nosotros traemos nuestro plan, nuestra estrategia y pues también vamos a hacer todo lo posible por sacar la pelea de la mejor manera y, sobre todo, que quede de una forma clara”, agregó ‘La Bonita’.

Diana considera que Lupita no cambiará su estilo de pelea, que es de ir siempre en busca de la rival sin dejar de tirar golpes.

“Y yo igual, al son que ella quiera pelear, si ella quiere pelear adentro voy a pelear adentro, yo creo que eso es una cosa que las rivales no le han hecho, que ella va peleando y las rivales van para atrás, para atrás, para atrás, y ella se crece y es como ha ganado las peleas. Y yo no, yo me quiero parar y hacerle frente a la peleadora y sobre todo porque estoy en mi casa tengo que pelear de una buena manera”.

La boxeadora del 28 años de edad sabe que una victoria sobre Martínez la pondrá más cerca de volver a pelear por un título del mundo debido al palmarés de la capitalina de 31 años, que tiene victorias sobre la actual campeona del mundo Yuliah Luna y Jessica ‘La Quica’ Chávez, entre otras.

“Creo que es una antesala para una pelea de campeonato del mundo, sobre todo que la campeona actual pelea un poquito parecido, entonces obviamente hay que ganarle a esta rival, que es buena y atractiva para la afición mexicana especialmente, y después ir por el título del mundo”.

Para este pleito, Diana Fernández se ha preparado desde enero cuando le dijeron que volvería a enfrentar a Mariana ‘La Barbie’ Juárez, pero la pelea se cayó.

–Tienes ya 10 años como boxeadora profesional, ¿cuántos años más tendremos a ‘La Bonita’?

“La verdad me gustaría retirarme no muy grande, a los mejor unos 35 años, a lo mucho, porque es una carrera muy difícil y corta también ya cuando las facultades empiezan por ahí a fallar. Yo creo que ahorita me encuentro en mi mejor momento, tengo 28 años y sigo trabajando fuerte, pero realmente no pienso en… a menos que esté muy bien posicionada, sea campeona del mundo o cualquier otra cosa, me quedaría un poquito más”.

–¿Qué es para ti Miguel Román?

“Es mi compañero, mi amigo, mi equipo, mi seguridad más que nada, actualmente es mi prometido, pronto nos vamos a casar si Dios quiere, pero pues hemos hecho un equipo muy padre juntos. Se vienen muchas cosas buenas, espero que para ambos. La carrera de él ya está también por terminarse, él quiere aventarse buenas peleas al final de su carrera y después apoyarme a mí, ayudarme a llegar hasta donde yo quiero llegar, son los planes que tenemos. Él retirarse de la mejor manera posible y después seguirme apoyando a llegar a donde quiero llegar”, respondió la púgil juarense, que además, en caso de ganar el próximo viernes, buscará pelear en los Estados Unidos.

Conózcala

Nombre: Diana Laura Fernández Ortiz

Apodo: ‘La Bonita’

Fecha de nac.: 27 de septiembre 1994

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 28 años

Estatura: 1.60 m

Peso: 50 kg

Récord: 27-4-1 (4 KOs)

Función de boxeo

Viernes 28 de abril 2023

6:00 pm

Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos

Pelea estelar

Miguel ‘Mickey’ Román vs Jorge ‘Kan’ Mata

Pelea semiestelar

Diana ‘La Bonita’ Fernández vs Guadalupe Martínez