Tiene Clarissa debut soñado

En su primera experiencia internacional, la juarense Clarissa Padilla logró ubicarse en el tercer lugar en la categoría Bikini del Mr. Universo 2023, que se llevó a cabo en Bradford, Inglaterra. Clarisa compitió contra una veintena de deportistas de diferentes países como Alemania, Japón y Austria, entre otros.

Antes de viajar a Europa, la atleta fronteriza de 23 años de edad ganó la etapa municipal, triunfo que le dio el boleto al evento nacional, donde también ganó y obtuvo el boleto para el Mr. Universo.

Con siete años de experiencia en esta disciplina, Clarissa vivió en un principio la competencia con cierto nerviosismo.

“Porque ahí no hablan nada de español y fue como híjole, qué voy a hacer, porque yo no sé casi inglés, de hecho nada, entonces yo dije cómo le voy a hacer. Y luego voy llegando a la competencia y mi coach no se puede meter atrás del escenario, entonces yo me las arreglé absolutamente sola”.

En un gesto de honestidad, la juarense sabía que iba a ser para ella una competencia dura pues como mujer sabe reconocer los cuerpos de las atletas, pero al mismo tiempo, y con la misma honestidad sabía que la preparación que tuvo le ayudaría a darle pelea a las demás.

“También soy honesta conmigo misma, yo vi las fotos, vi las fotos de ahí de las competencias, y lo único que me faltó fueron hombros. No me considero una persona narcisista, pero de abajo yo me llevaba el primer lugar, ahí nos íbamos dando como dicen, pero de arriba lo que me faltó fueron los hombros y es lo que más cuenta en una bikini”, explicó Clarissa.

“Gracias a Dios me fue muy bien, la verdad estoy muy contenta con mi lugar, pero sí fue como de híjole, competir en otro país, ahora sí que internacional, fue muy duro, fue muy difícil, pero lo logramos”.

En este tipo de competencia los jueces califican los hombros, que los glúteos sean redondos, la cintura, que sea una cintura pequeña, los femorales, que es la parte debajo de los glúteos, las piernas que se vean definidas, pero no cortadas ni muy marcadas.

“Fuera de lo físico, también te califican el carisma, te califican las poses, te califican cómo coqueteas, cómo te desenvuelves con los jueces, o sea, ahí te califican absolutamente todo. Yo digo que eso a mí me sale bien, pero lo único que me faltó fueron los hombros y en eso estamos trabajando ahorita más que nada”.

–¿A quién le dedicas este resultado?

“Ahora sí que a mi novio, que es mi coach, porque sin él la verdad no hubiera sido esto posible”.

Para poder asistir a Mr. Universo, la atleta juarense contó con el apoyo de la Asociación de Fisicoculturismo y Cultura Física de Chihuahua, A.C., que preside Germán Salazar Ríos, quien también es presidente de NABBA Chihuahua, así como de Víctor Hernández, presidente nacional de NABBA México.

Conózcala

Nombre: Janeth Clarissa Padilla Armendáriz

Fecha de nac.: 31 de julio de 2000

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 23 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 50 kg