Tiene Chivas tres tipos de presión: Gudiño

Guadalajara, Jalisco.- Antes de iniciar el último entrenamiento previo para el partido de hoy contra el Pachuca, el portero del Guadalajara, Raúl Gudiño, consideró que no pueden caer en desesperación al ver que la posibilidad de calificar cada día está más lejos.

“Nosotros tenemos que ir partido a partido, no nos podemos desesperar en caer, en que se nos cierra la calificación o que si estamos dentro, creo que no podemos pensar en eso, tenemos que pensar en lo que viene ya contra Pachuca, y que después viene el Clásico”, explicó el portero rojiblanco.

“Tenemos que estar enfocados juego tras juego, para poder sacar los resultados”.

Gudiño exculpó a los delanteros por la falta de contundencia que vive el equipo en las últimas jornadas.

Aun así, dijo estar consciente de que las estadísticas reflejan la realidad de los hechos del equipo, de no poder ganar como visitante, de estar todavía en zona de riesgo en el descenso, y de estar a 5 puntos de zona de Liguilla.

“Chivas siempre tiene la presión, no sólo de calificar o lo del descenso que ahora está, creo que Chivas siempre tiene la presión de ser campeón, entonces no nos podemos hacer ideas, o irnos por cosas locas de que no sentimos la presión. Claro que ahí está”, aclaró Gudiño.

“Ahorita sí, se puede decir tenemos tres tipos de presiones: una es el campeonato, otra es calificar, y la otra el descenso, pero eso nos motiva y nos hace ilusionarnos, nos hace querer sacar esto adelante, nos hace querer demostrar a todos, a la institución, a los aficionados, a todo, que nosotros los jugadores somos capaces de sacar esto adelante, de esos tres objetivos que difícilmente se pueden presentar otra vez (juntos)”.

Las Chivas recibirán a los Tuzos este martes a las 20:00 horas en el Estadio Akron, en el primero de dos partidos de esta semana de doble jornada, antes de viajar a Ciudad de México, para visitar al América en el Estadio Azteca.

“Sabemos lo que representa esta semana, no sólo por el Clásico, sino por el momento que se está viviendo, claro que no te voy a mentir diciendo que no se siente lo del partido del sábado, pero uno como jugador se debe de enfocar en ir paso a paso”, afirmó el rojiblanco.