Tiene Andrés Sánchez cabeza fría

Alfonso Ocón / El Diario

“Me veo en Primera División, es mi sueño y espero cumplirlo”, afirmó el portero juarense Andrés Sánchez, quien luego de un semestre exitoso con los Alteños de Tepatitlán (al conseguir el título del Clausura 2021 y el Campeón de Campeones 2020-21) está en la mira de clubes de la Liga MX, entre ellos los Bravos del FC Juárez, equipo con el que aún mantiene negociaciones.

“Me emociona bastante (el interés de Bravos), ha habido acercamientos, lo he platicado con mi representante, pero hay que tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón. Me encantaría jugar aquí, pero hay que ver lo mejor para el futuro”, dijo Sánchez, quien estuvo su tierra natal este fin de semana para visitar a su familia y habló en exclusiva con El Diario.

El contrato del portero juarense con los Alteños de Tepatitlán terminó y ahora se encuentra en negociaciones para determinar su futuro.

“Hay un par de ofertas. En estos días tomaré la decisión con cabeza fría, con calma para ver cuál es el mejor futuro para mí”, expresó el guardameta de 1.93 metros de estatura.

Un semestre especial fue como definió el cancerbero a los últimos meses que ha vivido con el Tepatitlán FC luego de obtener esos dos títulos; Sánchez dice que disfruta el momento y espera aprovecharlo para catapultarse a Primera División.

A pesar de que cuenta con experiencia europea luego de su paso por el Salamanca de España, para el guardameta fronterizo este puede ser el cominezo de una brillante carrera.

“Me gustaría que fuera el comienzo de algo bonito, de una carrera exitosa, pero no me vuelvo loco, la vida es de momentos, hay rachas buenas y malas, hay que aprovechar este subidón anímico y profesional”, comentó Sánchez Rodríguez.

Andrés no sólo conquistó el Clausura 2021 y el Campeón de Campeones con los Alteños, en lo individual fue seleccionado por la Liga de Expansión como el arquero del torneo y acumuló 10 partidos sin recibir gol en los últimos 22 juegos, la mayor cantidad para cualquier guardameta de la liga.

“Fue un semestre especial, se logran dos títulos en una semana, eso muy pocas veces se ve. Estoy feliz y orgulloso de lo realizado”, afirmó.

Sánchez determinará su futuro en los próximos días con el principal objetivo de cumplir su sueño, debutar en Primera División del futbol mexicano.

Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez

Edad: 23 años

Fecha de Nac.: 3 de octubre 1997

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.93 m

Peso: 90 kg

Disciplina: Futbol

Posición: Portero

Equipo: Tepatitlán

Debut Liga Expansión: Correcaminos vs Tepatitlán, 9 de septiembre 2020

El semestre de Sánchez…

- Campeón con Tepatitlán del Clausura 2021 en la Liga de Expansión

- Campeón de Campeones de la Liga de Expansión 2020-21

- Elegido por la Liga de Expansión como el portero del torneo Clausura 2021

- 10 porterías imbatidas en los últimos 22 partidos disputados

