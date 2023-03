Tiempos mejores

Ciudad de México.- Durante casi 28 años el basquetbol mexicano estuvo inmerso en grillas, divisiones y pleitos legales, algo que por fin da señales de desaparecer.

México habría encontrado el esquema, fórmula o llave para abrirle la puerta a la felicidad, y para muestra el boleto que el Tri consiguió el pasado 26 de febrero para acudir al Mundial de 2023, que se realizará en Filipinas, Indonesia y Japón, el segundo pase que se alcanza en casi 50 años, pues tras la participación en el Mundial de Puerto Rico 1974, solamente se había logrado llegar a la Copa de 2014 con los famosos “12 Guerreros”.

Pero, ¿que cambió?, ¿qué se hizo para conseguir resultados? Jugadores y directivos se conjuntaron para armonizar este deporte, mismo que la abrió las puertas a la iniciativa privada, que le inyectó 10 millones de pesos.

Hay que recordar que a nivel gubernamental este deporte sólo ha tenido apoyo en tres de los últimos 20 años.

“Es un llamado a todos, al gobierno, a la dirección del deporte y a todo el mundo, porque en 17 meses que tomamos la Selección cambiamos el rumbo del proyecto, fueron 17 meses de las ventanas, y si se trabaja en serio, se tiene recurso, se suma el gobierno, y si se llega a sumar más de la iniciativa privada, entonces se pueden dar resultados”, expresó Omar Quintero, coach nacional y encargado de dirigir el Proyecto de Selecciones Nacionales.

Cuando comenzó esta aventura, Omar –ex jugador del Tri– tomó al equipo rumbo a la AmeriCup 2022 como ‘bombero’ y, sin recursos, poco a poco creó una familia.

Irónicamente, el empresario que apoyo con los 10 millones de pesos es el venezolano Carlos Lazo.

“Demostramos que sí se puede, que con trabajo y una buena organización, no se necesitan miles de millones de pesos para poder llegar a un Mundial.

“Modesto Robledo (presidente) de Ademeba (Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol) me dio libertad de manejar el tema económico de la Selección, yo le puse mis condiciones y las aceptó y en ningún momento me pidieron dinero, entendió que la única manera de cambiar el basquetbol es que los empresarios se ocupen del tema económico, y Omar me presentó un gran proyecto deportivo”, reveló Lazo, quien dirige el corporativo Xoy, que tiene equipos deportivos en ligas nacionales, además del Tequila Híjole, que es patrocinador actualmente de Espuelas de San Antonio (NBA), Broncos de Denver (NFL), Blue Devil (NHL) y próximamente de los Mets de Nueva York (MLB).

Las claves…

Hace dos años nadie soñaba con el Mundial. México buscaba librar una suspensión y millonarias multas. Pero todo se conjuntó para alcanzar la meta y resultó esencial:

— La confianza de FIBA para que México pudiera jugar. Estaban suspendidos como federación y acataron reglas

— Contar con el respaldo de la iniciativa privada sin tener presupuesto gubernamental

— Compromiso del coach Omar Quintero, su staff y jugadores. Logró armar una familia, donde no había estrellas

— La actitud positiva ente los tropiezos. Nunca bajaron los brazos y soñaron con el boleto

— Transparencia. Con el nuevo esquema donde está la IP, el dinero que se invierte llega directo al basquetbol, no se triangula

Fuerza guerrera

Una de las apuestas de los nuevos ‘12 Guerreros’ es la juventud, pues el coach Omar Quintero ha llamado a la duela a alrededor de una docena de basquetbolistas de 20 años o menos desde que tomó las riendas.

Muchos fueron parte del proceso mundialista, algunos jugaron, otros acudieron a las convocatorias y concentraciones.

“De lo que se trata es de darle oportunidad a jóvenes, que venga el cambio generacional. Está Gael Bonilla que ha cargado con el equipo y jóvenes como Víctor Valdés, Diego Willis, Moisés Andriassi, Juan reyna, Esteban Roacho, tenemos material, pero sí necesitamos el apoyo para conseguir más giras”, apuntó Quintero.

En la nueva camada de jóvenes aparecen otros jugadores que fueron llamados por Omar como Juan Pablo Camargo, Bryan Ceballos, Jorge Moreno, Karim López, Santiago Camacho y Santiagom Ochoa. (Diego Martínez / Agencia Reforma)

La ruta del basquet…

El basquetbol nacional sufrió un sinfín de golpes en las últimas cuatro décadas. Las grillas, divisiones y pleitos legales comenzaron en 1995, pero ahora por fin se siente un clima de alegría. Aquí una radiografía con más oscuros que claros en este deporte:

En 1995, las asociaciones estatales piden la salida de Julio Ortiz de la presidencia de la Federación Mexicana de Baloncesto (FMB) por presuntas irregularidades en su gestión

El exbasquetbolista y entrenador Jorge Toussaint fue electo para dirigir la FMB, quien armó su equipo e hizo a un lado al exjugador Roberto González, quien lo demandó por despido injustificado

González se dedicó a detectar talento con su empresa “El Basquetbol Mexicano”, de la que surgieron jugadores como Horacio Llamas y Eduardo Nájera, que llegaron a la NBA. Sus jugadores no eran considerados en convocatorias del Tri

A principios de siglo, Enrique Basulto sustituyó a Touissaint en la FMB. González y Touissaint apoyaron en 2003 al Tri que peleó en Puerto Rico por el pase a Atenas 2004, pero esa unión sólo duró ese torneo

LA FMB decidió desafiliarse del deporte federado, lo que traajo pleitos en Juzgados y hasta en la Suprema Corte

Después la Conade, en la gestión de Carlos Hermosillo, aglutinó a todos los grupos inconformes con la FMB en un organismo alterno, la Alianza Nacional del Basquetbol, que después se convertiría en la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), viva actualmente

Entre 2014 y 2016, la Conade otorgó recursos para la Selección y realización del Preolímpico, única ocasión que hubo dinero gubernamental en más de 20 años. Se le otorgó a jugadores y no a federativos. México fue al Mundial de España con Gustavo Ayón como líder

La Ademeba gozaba en 2015 del reconocimiento del COM y la FIBA como entidad rectora del basquetbol mexicano, pero no de la Conade desde que Alfredo Castillo fue designado como director. FIBA suspendió a México previo al repechaje de Río 2016 por no obtener el reconocimiento; se pudo jugar de milagro

En 2019 llegó Xóchitl Lagarda a la presidencia de Ademeba. La arropó Ana Guevara como titular de Conade, pero nunca dieron presupuesto, Se topó con problemas con FIBA, quien volvió a suspender a México en febrero de 2020 porque Lagarda modificó estatutos sin autorización. Además demandó a FIBA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Lagarda renunció en octubre de 2020 y en noviembre FIBA autorizza a México a regresar a los torneos.

En febrero de 2021, Omar Quintero toma las riendas y arma una Selección a pocos días de arrancar juegos eliminatorios. Jugadores pidieron apoyo de Conade y hasta del Ejecutivo Federal. No los escucharon, pero patrocinadores y empresarios les ayudaron a jugar en burbuja (Covid-19) ante Puerto Rico y Estados Unidos

Llega el empresario Carlos Lazo para apoyar al Tri. Ademeba, con Modesto Robledo, le dio la carta abierta para manejar el tema económico

Jugadores, entrenadores y staff comenzaron a tener un sueldo y premios, y condiciones dignas de vuelos y hoteles. Tras una lagra eliminatoria, México logró el pase al Mundial

ASÍ LO DIJO...

“Tuvimos estabilidad con Carlos (Lazo), y las condiciones son otras ahora, los vuelos, comidas, hoteles y hay salarios para jugadores, staff y cuerpo técnico, y ahí empezó a agarrar rumbo el proyecto, con seriedad, y se fueron sumando todos los jugadores”

Omar Quintero

Coach de la Selección Mexicana

“Vamos a presentar una estructura nueva en los próximos días, un modelo donde empresarios, público en general y organismos federales y estatales, modelo transparente que se maneja en federaciones, para apoyar a las nueve selecciones que tiene México, y abrir el abanico para que entre todo el mundo a ayudar”

Carlos Lazo

Empresario