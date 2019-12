‘Tiburones’ rondan a los Patriotas

Ni el clima gélido de Nueva Inglaterra impedirá que los tiburones ronden Foxborough.

Las críticas a los Patriotas son ahora más severas de lo habitual. Han perdido dos duelos en fila, y en ninguna de sus derrotas han lucido como un equipo que aspira al título.

Desde luego, Tom Brady, a sus 42 años, no parece estar a tope, algo a lo que tendría derecho alguien que ha ganado seis trofeos Vince Lombardi.

Y aparentemente se ha disipado el carácter de imbatibilidad que lucían los Pats en el Gillette Stadium. Los Jefes de Kansas City cometieron suficientes errores para perder el domingo incluso ante alguno de los equipos de Nueva York, mucho más frente a Nueva Inglaterra.

No obstante, escaparon con lo que seguramente es una victoria alentadora.

Bill Belichick fue superado en la estrategia durante las tres derrotas de su equipo. Sí, los Pats tienen una foja de 10-3 pese a todas las conclusiones condenatorias que se hacen sobre el equipo.

En realidad, si se examina con cuidado el trabajo de Belichick y de sus principales colaboradores, se encontrarán suficientes ejemplos en que han sido superados, incluso en los Super Bowls que han ganado y perdido.

Durante esta semana, surgirán seguramente muchas sentencias acerca de que estos Patriots están acabados. Semejantes evaluaciones se han emitido antes, incluso en 2018, cuando tuvieron una foja de 11-5 –todas las derrotas fueron como visitantes. Aquel equipo de Nueva Inglaterra debió disputar la final de la Conferencia Americana en Kansas City.

No hay que sacar conclusiones prematuras.

“No quiero hacer predicción alguna”, dijo Brady después de la derrota por 23-16 que colocó a los Pats prácticamente dos juegos debajo de Baltimore (11-2 y ganador de un encuentro ante Nueva Inglaterra) en el grupo de preclasificados de la Conferencia Americana.

“Pienso que llegamos con un plan de mejorar cada semana y tratamos de ganar cada partido. Todos los encuentros te transmiten una sensación distinta, y las situaciones son un poco diferentes. También hay un equipo distinto cada año”, añadió el mariscal de campo. “Así que yo podría tener cierta experiencia en hacer las cosas, pero este equipo en particular no ha pasado por diferentes situaciones. Uno simplemente trata de ir resolviendo las cosas en el transcurso de toda una temporada, y tenemos tres grandes partidos por disputar. Hay que volver a jugar para obtener triunfos”.