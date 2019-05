Tiburón de Primera

Ciudad de México.- Aunque los resultados en la cancha lo condenaron al descenso, Veracruz pagó una multa y permanecerá en la Primera División para el torneo Apertura de 2019, que se expandirá de 18 a 19 equipos, acordó ayer la asamblea de dueños del futbol mexicano.

Los Tiburones Rojos desembolsaron 120 millones de pesos (unos seis millones de dólares) para seguir en la máxima categoría, pese a firmar una campaña sin triunfos y con tan sólo cuatro empates en 17 fechas. Incluso los cuatro puntos que el club consiguió en el certamen le fueron descontados por una serie de adeudos, por lo que estadísticamente quedó sin unidades, para firmar la peor campaña de la historia en torneos cortos, que se disputan desde 1996.

El reglamento de competencia contemplaba ya la posibilidad del pago de la sanción para que un equipo descendido pudiera permanecer en la Primera División. En realidad, se trata del segundo año consecutivo en el que un club que perdió la categoría logra mantenerse en primera con el pago.

El año pasado los Lobos BUAP aseguraron así su permanencia. Pero entonces no hubo un equipo que ascendiera desde la Segunda División, pues el campeón Cafetaleros de Tapachula no cumplía con una serie de requisitos para jugar en Primera, relacionados principalmente con las condiciones de su estadio.

Ahora, en cambio, el equipo que se coronó en segunda es el Atlético de San Luis, que sí tiene la certificación para ascender. Así, se ampliará el número de clubes en la máxima categoría.

El arribo de un equipo más significará que en cada fecha un equipo tendrá que descansar.

El torneo mexicano ya se había disputado con 19 equipos en los torneos Invierno 2001 y Verano 2002. Para el Invierno 2002 se completaron 20 equipos, una meta a la cual desea volver la Liga mexicana. Como parte de ese proyecto de expansión es que se permite que los equipos descendidos paguen la multa.

Entre otros acuerdos, los dueños acordaron que el Apertura 2019 comenzará el 19 de julio y terminará el 15 de diciembre. Las fechas se modificarían sólo si el Monterrey llega a la final del certamen, pues ello obstruiría con su participación en el Mundial de Clubes. En ese caso, la final se jugaría el jueves 26 y domingo 29 de diciembre.

También se aprobó que el torneo de Copa sea anual y no semestral como había sido hasta ahora. La primera fecha se disputará desde el 30 de julio y la fase final a partir del 22 de enero del 2020. El encuentro por el título se llevaría a cabo el 14 ó 15 de abril.

Esos cambios al torneo de Copa buscan abrir espacio para la realización de un torneo entre equipos mexicanos junto a los de la MLS, cuyos participantes y bases serán anunciados más adelante.