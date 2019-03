Texas Tech vence a los Zags y va a su primer ‘Final Four’

Anaheim, California.- Texas Tech pasa al Final Four gracias a un chico de Italia que encestó los más grandes disparos del partido y a una defensa que se rehusó a tomar un descanso.

Davide Moretti ayudó a tomar una ventaja a finales del partido con los dos disparos de tres puntos más importantes de su vida, Tariq Owens ejecutó un gran bloqueo de tiro y los Red Raiders se ganaron un viaje directo a Minneapolis con una victoria de 75-69 sobre el primer sembrado de Gonzaga anoche.

Moretti también encestó sus cuatro tiros libres rumbo a la recta final para terminar con 10 puntos en los últimos 1:50 minutos de juego.

El primero de sus disparos –un tiro de tres puntos desde uno de los extremos del arco– le dio al tercer sembrado Texas Tech una ventaja de cinco puntos, su más alta hasta ese punto del partido, con 3:49 minutos restantes. El segundo disparo fue cuando quedaban 1:50 minutos por jugar y elevó dicha ventaja a seis puntos por arriba.

Seis puntos no parecen muchos, pero ninguna otra defensa es como la que fue diseñada por el entrenador Chris Beard, conformada por jugadores transferidos y de segunda opción que comenzó a traer a Lubbock cuando arribó hace tres temporadas.

Ahora nadie los pasará por alto.

Con Texas Tech a la delantera 68-62 y con menos de un minuto por jugar, Owens se desplazó por la lateral y bloqueó un disparo de la estrella de Gonzaga con aspiraciones a la NBA, Rui Hachimura, y puso una especie de signo de exclamación a una celebración que apenas comenzaba.

Gonzaga, equipo que pasó gran parte de la temporada en la cima del Top 25 de la AP, se acercó en el marcador 71-69 con un disparo de Zach Norvell Jr. con 11 segundos en el reloj. Pero Josh Perkins se abrió paso por la línea y arrebató el balón de las manos de Matt Mooney, mientras entraba al área tras lo cual le marcaron un faul técnico.

Moretti se encargó de los honores –encestando los tiros libres por el faul técnico– y luego dos más después de que Gonzaga cometiera un faul desesperado.

Jarrrett Culver encabezó a los Red Raiders con 19 puntos, y Mooney, un jugador transferido de South Dakota State, se llevó 17 puntos.

Pero, como usualmente pasa, las más altas estadísticas fueron en la defensa. Texas Tech limitó a la mejor ofensiva de la nación de los Bulldogs a que encestara tan sólo el 42 por ciento de sus disparos y obligó a los Zags a que cometieran hasta 16 pérdidas de balón –casi seis más por arriba de su promedio total de temporada. Esta fue apenas la cuarta vez en que el equipo de Gonzaga es limitado a anotar menos de 70 puntos en esta temporada.

Al final de cuentas, Texas Tech les da a los equipos muy poco espacio para respirar.

Y aunque Gonzaga era el único equipo que venció a Duke y a Zion Williamson, ya no habrá un partido por la revancha.

Este fue un partido muy reñido. Ninguno de los equipos amasó una ventaja de más de cinco puntos por los primeros 38:10 minutos, hasta que Moretti logró destacar en uno de los momentos más importantes del partido para ambos equipos.