Testigo relata los brutales ataques en Querétaro

Guadalajara.- Uno de los aficionados del Atlas que fueron agredidos ayer en Querétaro, relató el estremecedor momento que vivieron dentro del Estadio La Corregidora.

El testigo, del cual no se reveló el nombre, fue parte del grupo de aficionados que regresaron resguardados a Guadalajara en la madrugada del domingo.

"Un amigo cercano (de la Barra) falleció, prefiero no decir su nombre por respeto. Ya se contactaron con los familiares de él. Sí hubo bastantes (fallecidos), ya estaban los cuerpos inertes y los siguieron golpeando. Incluso a uno le picaron la cabeza con un picahielo ya que había fallecido para después quitarle toda la ropa. Literalmente, el pantalón y la ropa interior", narró el testigo.

"La verdad no (me dan ganas de volver a un estadio) porque me tocó ver, tristemente, cómo eran golpeados y asesinados enfrente de mí", agregó.

Hasta el momento, la información oficial por parte de las autoridades gubernamentales de Querétaro fue un saldo de 26 lesionados, de los cuales, 23 permanecen hospitalizados, 3 de ellos de gravedad y 10 en estado delicado.

Un total de 16 personas son de Jalisco. No hay confirmaciones de personas fallecidas. Tampoco hay detenidos, de acuerdo con el Gobernador Mauricio Kuri.

Los hechos se suscitaron en el partido Querétaro vs. Atlas, mismo que fue detenido ante los actos de violencia.

"De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr fuera de su zona y venían hacia nosotros del lado derecho y también del izquierdo para acorralarnos. Vemos cómo se frenan en la zona familiar para golpear a familias del Atlas. En ese momento toda la manada corrió hacia nosotros y nos encapsularon. La Policía en lugar de ayudarnos empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear", relató el testigo, quien en su cabeza tenía una venda que protegía los golpes que sufrió por parte de un policía con una macana, según dijo.

"La Policía no empeoró las cosas, probablemente estaban todos puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para todos nosotros. No podíamos pasar monedas, llaves, carteras, anillos, fajos... pero ellos tenían picahielos, pistola, piedras, navajas. Está raro eso y hay videos donde se ve que los policías abren las rejas", describió.

Él y otros aficionados también señalaron que fueron atacados dentro de las zonas del estadio cuando intentaban abordar los autobuses.

"A la salida había policías y gente del Querétaro golpeándonos. Se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita, pero también abrieron esos canceles y nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir porque la Policía no hizo nada (para detenerlos)", contó.

Otro testigo dijo que el plan era familiar, pero en el estadio tuvieron que buscar la manera de ponerse a salvo.

"Fue un viaje familiar. Corrí hasta la cancha con mi mamá, mi novia y mis hermanos, que ya estaban sin camisa, fueron golpeados. Cuando nos dejaron salimos corriendo al estacionamiento, y gente de Querétaro nos ayudó a ir a comprar camisas nuevas e ir al camión.

"A mi novia y mi mamá les pegaron, fue impotencia porque eran más de 15 contra mis hermanos (2) y yo", narró uno de los testigos.

La emboscada, dijeron lo presentes, fue orquestada pues hubo evidencias en video de que oficiales abrieron las rejas para que los aficionados pudieran agredir a los visitantes. Hay otros clips donde se ve a un uniformado hablando por teléfono mientas decenas de albiazules corrían tras él.