Termina racha ganadora de Indios

La racha ganadora de los Indios de Juárez terminó la noche de este viernes al ser derrotados 9-8 por los Dorados de Chihuahua en el juego tres de la serie de playoffs por el pase a semifinales del Campeonato Estatal 2019.

Los errores terminaron por pesarle al equipo de Ciudad Juárez en un partido que se decidió en la última entrada, pues los locales rompieron un empate a ocho carreras para alargar la serie al obligar a jugar un quinto juego.

Los Indios abrieron la primera entrada y también la pizarra con una carrera de James Cubillos, quien estaba en la antesala y logró pisar el plato debido a que el umpire consideró que el pitcher de Dorados, Fernando Martínez, trató de hacer un engaño.

La novena juarense anotó otra carrera en el primer capítulo con un fly de sacrificio de Omar Gómez para que en un pisa y corre llegara al plato Miguel Rodríguez; 2-0 señalaba el score a la mitad del primer episodio.

Inmediatamente los Dorados reaccionaron y en la misma entrada lograron empatar el partido. Primero con una carrera de Jorge Morales, quien aprovechó un wild pitch de Jesús Huerta para pisar la goma, y después con un sencillo de Edgar González para empujar la carrera de Alejandro Pineda y poner el 2-2.

Los capitalinos le dieron la vuelta al pizarrón 3-2 en la tercera entrada con un elevado de sacrificio por parte de Juan Pedro Plascencia para que Pineda llegara otra vez a la registradora.

Ciudad Juárez empató el encuentro 3-3 con un cuadrangular de Yahir Gurrola, undécimo del campeonato en su cuenta personal.

Un triple productor de Juan Silva le devolvió la ventaja a los locales al remolcar la carrera de Orlando Moreno en el cuarto rollo. Posteriormente, en el mismo episodio, Silva llegó al pentágono con imparable de Morales. 5-3 ganaban los de Chihuahua.

La tribu descontó con un doble productor de M. Rodríguez para mandar a la registradora a Cubillos en el quinto capítulo, en ese momento aún ganaban los locales 5-4.

Dorados se despegó de la escuadra aborigen y logró tener una ventaja de cuatro carreras en la quinta entrada. Un triple de José Rodríguez remolcó carreras de Plascencia y Germán Cuevas para poner el score 7-4.

Luego de un error de Julio Pacheco, J. Rodríguez llegó a home con imparable de Moreno y los capitalinos se ponían adelante 8-4.

Pacheco rectificó inmediatamente con un cuadrangular para descontar 8-5 y así inició la reacción de la tribu.

Un triple productor de Óscar Sigala mandó a la registradora a M. Rodríguez y ya solo eran dos de ventaja para Dorados en el octavo rollo.

Eudor García conectó un doble para remolcar al plato a Sigala y después García también llegó a la goma con doble de Gerardo Balderrama y así se volvía a empatar el encuentro 8-8 en el octavo episodio.

Antes del empate, Gurrola estuvo a punto de hacer la octava anotación de los Indios, pero la pelota llegó al dominio del cátcher dorado con anticipación para impedir al corredor pisar el home. No obstante, Gurrola no paró su carrera y se impactó fuertemente con J. Rodríguez cerca del plato; los umpires tomaron la decisión de no expulsar al toletero aborigen a pesar del fuerte choque.

La mitad de la entrada ocho terminó caliente, luego de que el pitcher Corrales ponchara a Diego Ramírez para el tercer out y se burlara del bateador, pero la situación no pasó de reclamos, encaramientos y leves empujones entre jugadores de ambos equipos.

La carrera de la victoria llegó en la novena entrada con un hit productor de Marco Manjarrez para mandar a la registradora a Víctor Caro para que el estadio Monumental de Chihuahua celebrara su primer triunfo en playoffs.

Con esto terminó la racha invicta de Eduardo Rivera como manejador oficial de los Indios, que llegó a doce encuentros ganados en fila desde que tomó las riendas del equipo.

Este viernes se jugará el juego número cuatro de esta serie que hasta el momento gana la tribu 2-1. Los de Ciudad Juárez aún pueden conseguir el boleto a semifinales este fin de semana si gana el juego cuatro del viernes y el cinco del sábado, que arrancarán en punto de las 19:30 horas del día.