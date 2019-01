Termina la racha

Ciudad de México.- El delantero argentino Rogelio Funes Mori firmó un doblete y un Monterrey con nueve hombres le quebró una racha de 19 partidos sin derrotas al campeón América al vencerlo 3-2 anoche, por la cuarta fecha del torneo Clausura mexicano.

El argentino Nicolás Sánchez convirtió un penal a los 12 minutos y su compatriota sentenció el encuentro con anotaciones a los 66 y 69 minutos.

Funes Mori alcanzó cuatro goles y comparte la cima entre los anotadores con su compatriota Leonardo Ramos (Lobos).

Rayados se quedó con 10 jugadores a los siete cuando fue expulsado el colombiano Avilés Hurtado y con nueve a los 63, cuando Sánchez recibió su segunda tarjeta amarilla.

Con el resultado, Monterrey se mantiene invicto y es líder provisional del campeonato, a la espera de los demás resultados de la fecha.

Edson Álvarez a los 24 y el paraguayo Bruno Valdez a los 80 descontaron por las Águilas, que no perdían desde la sexta fecha del torneo anterior.

Con el revés, los azulcremas permanecen con seis unidades, en el cuarto escalón.

América, que acumula seis visitas ante Rayados sin poder triunfar, se quedó con 10 jugadores a los 48, con la expulsión de Jorge Sánchez.

En un partido pasado por lluvia en la primera parte, los Rayados se pusieron al frente cuando el árbitro Fernando Guerrero marcó un penal de Paul Aguilar por una falta sobre Funes Mori y Sánchez convirtió con disparo rasante al costado derecho del portero argentino Agustín Marchesín, quien se venció al costado opuesto.

América enderezó el encuentro y encontró el empate con un disparo dentro del área de Álvarez, que fue desviado ligeramente por el portero argentino Marcelo Barovero, pero no lo suficiente para evitar el tanto.

Monterrey pudo ampliar su ventaja con otro penal pero Sánchez no pudo concretar porque Marchesín realizó una desviada hacia su costado derecho y en el remate el zaguero argentino cometió una falta para llevarse la segunda amarilla.

Poco después de eso, Funes Mori aprovechó un rebote dentro del área y anotó su primer gol con un disparo rasante que entró por el costado derecho de Marchesín.



La Máquina vuelve a pitar

El volante Elías Hernández anotó un gol de penal en el primer tiempo y Cruz Azul hilvanó triunfos por primera vez en la temporada al vencer 1-0 a Tijuana.

Hernández convirtió el penal a los 23, con un disparo rasante al lado derecho del portero Manuel Lajud, quien se venció al otro costado.

La Máquina, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del portugués Stephen Eustaquio, ahora tiene siete puntos y se coloca en el cuarto puesto de la tabla.

Tijuana se queda con tres unidades y es 13ro.



Debut triunfal de Palermo

El entrenador argentino Martín Palermo se estrenó con el pie derecho como técnico en México cuando su Pachuca doblegó 1-0 a Pumas.

Palermo, quien llegó esta semana al banquillo de los Tuzos en relevo del español Pako Ayestarán, se llevó el gane gracias a un tanto de su compatriota Franco Jara a los 65 minutos.

Pachuca conquistó su segunda victoria y tiene seis puntos con que se coloca en la novena posición.

Pumas se mantiene sin triunfos luego de cuatro fechas y con dos unidades se coloca como 16to de la clasificación.