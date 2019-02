Termina la ida en empate en el Camp Nou

Todo se resolverá en la vuelta.

Un Barcelona que no utilizó a Lionel Messi de inicio, vino de atrás para igualar en el Camp Nou 1-1 ante el Real Madrid, en lo que fue el primer capítulo de la Semifinal de la Copa del Rey.

Las cosas no comenzaron muy bien para los locales, ya que Lucas Vázquez aprovechó un centro por derecha de Karim Benzema para vencer al arquero Marc-André Ter Stegen y poner al minuto 6 el 1-0.

Por mucho, el mejor hombre de los merengues en la primera parte fue el arquero Keylor Navas, quien evitó al menos tres goles.

Las cosas se compusieron en el complemento para los blaugranas, gracias a que Malcom aprovechó un rebote y con disparo de zurda igualó las acciones al 47'.

Ernesto Valverde hizo feliz a muchos hinchas blaugranas al mandar a la cancha a Lionel Messi, mientras que Santiago Solari, estratega del Real Madrid, respondió y mandó a Gareth Bale.

Pero el argentino no pesó como se esperaba, en una clara muestra de que no está al 100 por ciento.

Los merengues tuvieron pocas oportunidades para retomar la ventaja, pero les faltó contundencia.

El duelo de vuelta se jugará el 27 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.