Termina era de Fernández en Bravos

Marco Tapia / El Diario

Luego de casi cinco años de defender los colores de los Bravos del FC Juárez, el mediocampista argentino hizo pública su salida del equipo, a través de un mensaje de despedida que publicó en sus redes sociales y en el que agradece el apoyo de a la afición, compañeros, prensa y al club en general.

Hace poco más de 10 días, y también por medio de sus redes sociales, ‘El Rayo’ Fernández aclaraba que su ausencia en los entrenamientos de pretemporada de los Bravos se debía a que una semana antes había dado positivo al covid-19.

“Después de casi 5 años me toca despedirme de todos ustedes”, dice Fernández en su mensaje. “Déjenme agradecerles, por todo el cariño que me brindaron desde el primer día que llegue a la ciudad. Me hicieron sentir como en casa y tuve la oportunidad de remarcarlo en varias ocasiones.”

El jugador sudamericano agregó que hubo momentos buenos y otros no tantos, pero agradecido porque siempre estuvieron ahí con el equipo a pesar de los altibajos.

“A mis compañeros, a los utileros, a los masajistas, al cuerpo médico, los kinesiólogos, los cancheros, la gente de oficinas, prensa, medios partidarios y no partidarios, muchas gracias por todo, de corazón.

“Gracias a todas las familias que llevan este proyecto adelante por confiar en mí todo este tiempo, por hacernos entender con hechos lo importante que es CIUDAD JUÁREZ para todos ustedes”, señala Fernández.

Igual que lo sucedió con otros jugadores que han salido del equipo, Mauro también dio a conocer su salida primero de que lo hiciera el club fronterizo.

“Tras haber concluido el torneo Guard1anes 2020 asi como su contrato con Bravos, informamos que el jugador Mauro Fernández no continuará con FC Juárez.

“Agradecemos los nueve torneos de amor, lucha, entrega y pasión que Mauro aportó por nuestros colores y la gran huella que deja en nuestra institución”, dice el comunicado del equipo juarense.

En el torneo Guard1anes 2020, el jugador de 31 años de edad y oriundo de Chubut, Argentina, vio acción en 10 partidos, seis de ellos como titular, con un total de 527 minutos de juego acumulados. No anotó goles, pero si un autogol.

“Me llevo los mejores recuerdos de toda la gente de esta hermosa ciudad.

“Por último, les pido disculpas si alguna vez les fallé.

“Les deseo lo mejor de todo corazón, sigan creyendo y apoyando.

“Felices fiestas a todos y bendiciones.

“Los quiero mucho, hasta luego”, así termina el mensaje de Fernández.

Nombre: Mauro Raúl Fernández

Posición: Mediocampista

Fecha de nac.: 31 de marzo de 1989

Lugar de nac.: Chubut, Argentina

Edad: 31 años

Estatura: 1.69 m

Peso: 70 kg

Debut Ascenso MX: FC Juárez vs Zacatecas, 16 de julio de 2016

Debut Liga MX: Atlas vs FC Juárez, 19 de julio de 2019