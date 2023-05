Termina el invicto

La Selección Mexicana de Beisbol ha perdido el invicto en el Campeonato Panamericano Sub-12. Tras un paso perfecto en la fase de grupos, la novena azteca disputó su séptimo y último compromiso de la fase regular contra los Estados Unidos, equipo que también llegó invicto al encuentro tras imponerse sobre Brasil, Cuba, Panamá, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

En días pasados, tanto México como Estados Unidos estuvieron a punto de medir fuerzas durante la quinta jornada del campeonato. Sin embargo, las condiciones climáticas forzaron la repentina suspensión del encuentro en la parte baja de la tercera entrada, con el equipo de las barras y las estrellas encima de los aztecas con pizarra de 3-0.

PUBLICIDAD

Ayer por la tarde, los equipos tuvieron la oportunidad de reanudar el encuentro, pero las cosas no salieron según lo planeado para la novena tricolor, pues no lograron revertir el marcador, por lo que sumaron una primer y dolorosa derrota de 10-0. Este resultado no elimina a México de la competencia, pues mantiene un extraordinario record de 6-1 que lo posiciona dentro de las semifinales con Venezuela, equipo al que ya derrotaron con pizarra de 8-15, con Esteban Beltrán yéndose 4-3 y el parralense Miguel Burciaga con 4-2.

Por otro lado, la derrota de este viernes sí marca un precedente para los aztecas en caso de acceder a la gran final, debido a que, del otro lado de la llave, Estados Unidos también disputará las semifinales contra la novena de Panamá, lo que deja abierta la posibilidad de que ambos equipos vuelvan a encontrarse en la gran final del campeonato.

Tanto México, como Estados Unidos ya se encuentran clasificados a la justa mundialista, pero dado a que el campeonato se libra en el estado de Aguascalientes, el orgullo de nuestros peloteros no permitirá que los de las barras y las estrellas alcen la medalla de oro en tierra azteca.