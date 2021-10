Termina aventura de Araceli Solís en el Ironman World Championship y el Maratón de Boston

Correr dos pruebas agotadoras en un lapso de tres semanas no es sencillo, pero cuando se encuentra una motivación extra la fuerza del corazón reemplaza al cansancio físico y eso permite cumplir metas que en un momento determinado llegan a parecer inalcanzables.

La triatleta juarense Araceli Solis tomó parte el pasado 18 de septiembre en el Mundial de Triatlón 70.3, ‘Ironman World Championship’, que se llevó a cabo en Utah con un recorrido total de 113 kilómetros y el lunes 11 de octubre corrió los 42.195 km del Maratón de Boston.

“Fue súper retador entrenar para los dos eventos porque la combinación del triatlón y entrenarte para un maratón no es fácil por la carga, la carga que se le mete a los músculos y el volumen de horas, pero me sentí muy fuerte en los dos eventos que participé, estoy muy contenta con los resultados”, dijo la deportista juarense de 40 años de edad.

En el Maratón de Boston, que es el sueño de todo corredor y que Araceli tenía que palomear en su agenda al haber estado calificada desde hace tres años, se le presentó una situación extra deportiva que no estaba en los planes, pero que no logró mermar en su rendimiento y que al final sirvió como un impulso más para terminar el recorrido en 3 horas y 34 minutos, tiempo que le da la calificación en su categoría para la siguiente edición.

“Me llevé esta vez a mi hija a mi viaje porque me daba nostalgia no llevarla y pues yo quería que estuviera ahí. Tiene dos años, pero se me enfermó, la tarde antes empezó con calentura, entonces cuando yo debería estar descansando, cenando, estaba en una farmacia comprando Tempra, bajándole la temperatura, metiéndola a bañar”, recuerda Araceli.

En ese momento la corredora se empezó a estresar y por su mente pasó la idea de ‘ya no voy a poder correr, ya olvídalo, ya no’.

“Gracias a Dios iba con mi familia, mi esposo me calmó, me dijo no pasa nada, es una temperatura, pero ya como mamá no te duermes, o sea, ya tu descanso no ese el mismo, entonces pues prácticamente no dormí nada”.

Para tomar parte en la carrera, ella tenía que despertar a las cuatro o cinco de la mañana, tomar un camión que lleva a los competidores hasta el punto de partido del Maratón y desayunar algo en el trayecto de unos 45 minutos.

“Como era el año Covid no era un arranque masivo, sino que iba saliendo como por oleadas. Prácticamente te bajabas del camión, te estirabas, comías algo y arrancabas tu solito así”.

-¿Qué sentiste al cruzar la meta?

“Yo sentí un alivio, como que me quité un peso de encima porque ya eran tres años desde que había calificado, era como un pendiente que tenía en mi vida de ‘tengo que correr ese maratón’. Me sentí la mujer más feliz del mundo, así como cuando vas a renunciar de un trabajo y dices ‘ay ya, me libero’, así me sentí”.

-¿Lo volverías a correr?

“¡Ah sí, claro, claro! Cuando estás ahí dices ‘no, no vuelvo, qué estoy haciendo aquí, no estoy preparada’, pero en cuanto crucé la meta dije ‘yo quiero volver, quiero volver y quiero volver mejor’, definitivamente”.

-¿A quién le dedicas las dos competencias?

“A mi familia, a mi esposo, a mi hija, a mi mamá que me acompañan, que me aguantan, pues mi hija que siempre… ¡ay, me dan ganas de llorar!... porque veo a todas las mamás siempre súper arregladas y yo siempre soy la mamá sport. Como que sí me da mucha nostalgia que los tengo a ellos y que me apoyan y que me dejan seguir realizándome como atleta, que me esperan.”

Del Iron Man de triatlón, Araceli comentó que fue una experiencia muy satisfactoria por el hecho de aprender que el estrés se lo pone uno mismo, pues al momento de estar en la competencia uno resuelve las situaciones adversas que se presentan”.

“A mí me da mucho gusto como habitante de Juárez, que se pudiera decir, la única juarense que ha participado tres veces en un mundial como atleta amateur, no hay nadie que lo haya logrado y pues me da muchísimo más orgullo que soy mujer”, sentenció.