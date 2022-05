Tenistas se llevan el oro

Ciudad Juárez.— Emiliano Aguilera impidió que le rompieran el saque y se recuperó de una desventaja de 15-40, tomó ventaja con un servicio más y después consiguió el punto que le dio el triunfo sobre Emilio Moreno y lo hizo acreedor a la medalla de oro del tenis de la Universiada Nacional 2022, este lunes en las canchas del Club San Miguel.

Representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Aguilera hizo historia al ser el primer Tigre que conquista el metal dorado en esta competencia. El regiomontano de 19 años superó en dos sets a Moreno, del ITESM campus Monterrey, por parciales de 6-4 y 6-4.

En la rama femenil, Elda Lara, del ITESM campus Estado de México, tuvo que recurrir a tres sets para superar a Dyane Bárcena, de la Universidad Anáhuac Querétaro, por parciales de 4-6, 6-2 y 6-2.

Aguilera llegó a la competencia como el sembrado número uno, después de haber tomado parte hace poco más de una semana en la Copa Kinsui, que se jugó en el Campestre Juárez, donde fue finalista y campeón en dobles.

“Con presión, claro, porque nunca se había presentado que mi universidad estuviera en una final, entonces el que haya sido el primero y estar con todo el equipo la verdad que es algo muy padre, el tener una victoria, gracias a Dios que me puso aquí en la final porque la neta no teníamos ninguna esperanza, o sea, claro que íbamos como uno y todo, pero pues ya todos compiten por la universidad, por ellos y todo, y bueno, es muy diferente también. Pero muy contento, la verdad, gracias a Dios”, dijo Aguilera en relación a su victoria de este lunes en el partido por la medalla de oro.

Por su parte, la campeona de singles femenil, Elda Lara, dijo estar muy emocionada con la victoria porque la venía buscando de tiempo atrás.

“Me siento muy emocionada porque la otra vez jugué con ella la final y perdí, me quedé con la medalla de plata. Tenía muchas ganas de ir por esa revancha y quedarme con la medalla de oro y se logró. La verdad he trabajado muy duro, ha sido un proceso todo, el llegar hasta la final y pues cansada, pero muy contenta de haber obtenido por fin la medalla de oro que es lo que se desea al iniciar el torneo”, señaló Lara.

La estudiante del Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, agregó que nunca había venido a Ciudad Juárez y es algo muy diferente para ella, pues el clima no se compara con ningún otro, ya que le pareció muy seco, muy duro el calor.

“En el Estado de México el calor nunca va a estar así, entonces aclimatarme fue complicado, también las canchas fueron un factor importante para todos los jugadores en este torneo.”

La hoy medallista dorada dijo que el juego final fue muy reñido.

“Ella es una jugadora muy buena, mu constante, muy rápida. Ataca mucho, entonces su juego se me complica siempre mucho y es de hecho la primera vez que le gano, me ha ganado dos veces y ya por fin se me dio ganarle.”