Tengo la conciencia muy tranquila, dice Dani Alves

Barcelona.- Dani Alves reiteró, desde el Centro Penitenciario Brian 2, que no agredió a la mujer que lo acusó de violentarla sexualmente, explicando que todo fue consensuado y que si mintió en reiteradas ocasiones sobre lo ocurrido fue para tapar su infidelidad y salvar su matrimonio.

"Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos", dijo en entrevista al diario La Vanguardia.

PUBLICIDAD

"Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando".

Alves agotó las instancias para pedir libertad condicional, por lo que esperará en prisión hasta que le den fecha para su juicio, que se estima que podría ser entre octubre y noviembre.

El ex jugador de Pumas comentó que la noche del 30 de diciembre trabó contacto con la chica en cuestión luego de un intercambio de palabras y de que la invitara a tomar unos tragos junto con su prima.

Alves relató que bailaron muy pegados y él fue quien propuso ir al baño del lugar, y aclaró que la chica no presentó huellas de violencia porque nada fue a la fuerza.

"Nada de todo eso es verdad (que le impidió salir del baño y la forzó), pero allá ella con su conciencia. En ningún momento me dijo que me detuviera. Ni hizo ningún gesto de quererse ir. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberse ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del wáter", mencionó.

"Tengo claro que todo esto que estoy viviendo es una pesadilla. Que espero que algún día terminará".

El multicampeón consideró que alguien mal aconsejó a la supuesta víctima, pero independientemente de todo, la perdona.

"Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido", comentó.

"Apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono".