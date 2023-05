Tenemos un gran equipo: Jordan Suárez

Este viernes, los Indios de Ciudad Juárez comenzaron su participación en la Liga de Besibol Estatal (LBE) ante los Mineros de Parral, actuales subcampeones del torneo. La novena juarense inició con el pie derecho tras conseguir una sólida victoria con una pizarra de 3-10 en contra del acérrimo rival.

El encuentro no sólo marcó el inicio de la tribu en este certamen, sino también el impresionante debut de Jordan Suárez, quien se desempeñó como pitcher abridor de la escuadra fronteriza. Durante seis entradas, el originario de Phoenix, Arizona, logró recetar tres ponches y salió de la loma sin recibir una sola carrera.

Luego de que los aficionados al ‘rey de los deportes’ fueran testigos del extraordinario desempeño de Jordan Suárez, que eleva aún más las expectativas sobre los Indios en esta campaña, el pitcher recién llegado comentó sus primeras impresiones respecto al nivel deportivo de la LBE; aseguró que vivió momentos complicados durante el inicio del partido, pues tanto la rivalidad entre Juárez y Parral como el talento de los cañoneros de la capital del mundo dificultaron su labor en los primeros minutos, cuando la angustia rebasaba las tribunas.

Respecto a su reciente salida de los Algodoneros de la Unión Laguna, equipo con el que debutó en la máxima competencia a nivel nacional del ‘rey de los deportes’, la Liga Mexicana de Beisbol, y con quien militó durante dos años, Suárez afirmó que se desempeñó de la mejor manera posible en el equipo, pero su presente es en lo que debe preocuparse ahora.

“Trabajé duro durante la pretemporada con los Algodoneros de la Unión Laguna. Sin embargo, las cosas al final no resultaron con el equipo. Recibí una oportunidad con los Indios y ahora me toca seguir enfocado en dar mejores resultados para el plantel. Creo que tenemos un gran equipo, me ayudaron mucho a despejar el panorama cuando tenía algunos jugadores envasados”, aseguró Suárez.

El jugador de tan sólo 24 años buscará sumar una victoria más para los Indios esta tarde, cuando la novena juarense reciba a los Dorados de Chihuahua, equipo que sufrió una estrepitosa caída en su última visita al Estadio Juárez, pues los capitalinos salieron de la frontera con un marcador desfavorable de 15-5.