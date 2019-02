Tendrá Tiger Woods difícil tarea en México

Ciudad de México.- Tiger Woods no tendrá un camino fácil para brillar en México.

El golfista estadounidense confirmó oficialmente su participación en el WGC Mexico Championship, con lo que la expectativas por ver su debut en el país rebasan el límite de la pasión por el deporte de los bastones.

Previamente, Grupo Reforma había adelantado la presencia de Tiger, pero fue en conferencia de prensa, antes de su participación en el Genesis Open, cuando reveló que tomará la salida en el evento que se llevará a cabo del 21 al 24 de febrero en el Club de Golf Chapultepec. “Estaré ahí la próxima semana. Ayer lo decidí” lanzó Woods tras su ronda de practica en el Riviera Country Club.

Hasta hoy, Woods no tiene registro en México, pues a lo largo de su exitosa carrera jamás ha disputado un torneo, ni oficial ni de exhibición, en nuestro país.

Sin embargo, su presentación no será nada sencilla, pues deberá medirse ante la élite del golf.

De entrada, el WGC Mexico Championship tiene confirmada la presencia de los dos últimos campeones en las figuras de Dustin Johnson y Phil Mickelson, quienes levantaron el trofeo Gene Sarazen en las edición 2017 y 2018, respectivamente.

Por si esto fuera poco, en el field aparecen ocho de los primeros 10 golfistas que componen el Top 10 del ranking mundial con nombres como los de Brooks Koepka, Justin Thomas, Jon Rahm, Xander Schauffele, Rickie Fowler, Rory Mcllroy y Francesco Molinari.

Esto sin olvidarnos de campeones de The Masters como Bubba Watson, Patrick Reed, Jordan Spieth o el español Sergio García.

Por lo pronto la principal carta de presentación de Tiger son sus 18 títulos en los Campeonatos Mundiales, además de haber alcanzado en septiembre de 2018 su victoria número 80 en el PGA Tour para ubicarse en el segundo puesto como el segundo máximo ganador en toda la historia de la gira.