Tendrá otra motivación

Cleveland.- Baker Mayfield subió al escenario y recibió lo que le entregó Bernie Kosar, exmariscal de los Cafés.

Por lo menos obtuvo un trofeo durante la postemporada.

Mayfield, quien quedó en segundo lugar después de Saquon Barkley, el corredor de los Gigantes de Nueva York, en la votación para elegir al Novato Ofensivo del Año de la NFL, fue nombrado como el mejor atleta profesional de Cleveland en la entrega de Premios a lo Mejor del Deporte de Cleveland que se llevó a cabo el miércoles por la noche.

Después de una temporada en la que rompió el récord de anotaciones de la Liga como novato y logró que los Cafés volvieran a ser relevantes, Mayfield fue seleccionado sobre los All-Stars Corey Kluber y José Ramírez de los Indios y el esquinero Denzel Ward de los Cafés.

LeBron James no fue finalista a pesar de lograr que los Cavaliers consiguieran llegar a las cuartas finales de la NBA el pasado mes de junio –un mes antes de que el superastro abandonara el equipo por segunda ocasión como agente libre.

Si James pisoteó los sentimientos de los fanáticos de Cleveland, Mayfield logró curarlos al lograr que los queridos Cafés tuvieran un récord de 7-8-1 después de tener un récord de 0-16 en la temporada anterior.

Como seleccionado en el primer lugar en el Draft del año pasado, Mayfield empezó la temporada como relevo de Tyrod Taylor antes de salir de la banca en la Semana 3 y lograr que los Cafés consiguieran una victoria sobre los Jets de Nueva York al dar por terminada una racha de 19 partidos sin lograr una victoria que tenía Cleveland.

Su actuación durante la temporada pasada convenció a los fanáticos de los Cafés de que una primera participación en el Super Bowl no está muy lejos.

“Ésa debería ser la expectativa”, comentó Mayfield atrás de bambalinas.

“La ciudad no debería volverse loca porque tenemos una victoria durante un jueves. Sino que debería ser la expectativa que necesitamos para competir en el playoff de cada año”.

Mayfield fue presentado por Kosar, quien ni siquiera se molestó en abrir el sobre del ganador.

La semana pasada, Mayfield terminó detrás de Barkley, quien recibió más votos de un panel integrado por 50 miembros de los medios de comunicación en el Premio al Novato de The Associated Press.

“Lo voy a usar como motivación, pero lo más importante es ganar los partidos”, dijo Mayfield.

“Así es, es más frustrante que nada, debido a que Saquon es mi candidato y va a estar sobre mí para siempre, pero ¿saben qué? Voy a usarlo como motivación, porque voy a ser mejor al final de cuentas”.