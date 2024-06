Tendrá México aquí cita histórica ante Argentina

Con la presencia del jugador juarense Juan Pablo Camargo, este lunes se hizo el anuncio oficial del partido amistoso que la Selección Mexicana de basquetbol jugará en esta frontera contra Argentina el lunes 24 de junio en el Gimnasio Universitario.

Es la segunda vez consecutiva que la Selección Nacional de baloncesto se presenta en esta ciudad. En julio del año pasado jugó aquí contra Colombia en partido de preparación rumbo al Mundial que se llevó a cabo en Japón, Filipinas e Indonesia.

Aquella ocasión para acceder al juego se pidió a la afición que donara un juguete y el día del partido el Gimnasio Universitario presentó un lleno total.

Esta vez sí habrá costos de entrada, que los organizadores no quisieron revelar este lunes en la conferencia de prensa y se limitaron a decir que los boletos están ya a la venta a través de Don Boletón, donde el más económico tiene un costo total de 690 pesos y el más caro de mil 375 pesos.

Mario Amparán, promotor de baloncesto profesional, y Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte, coincidieron al señalar que no es fácil traer a una selección como la de Argentina, que está considerada entre las mejores del mundo y por eso en esta ocasión sí se cobrará el acceso al partido.

“El año pasado el evento fu patrocinado en su totalidad por la universidad y por el municipio haciendo esto que fuera una entrada gratuita. Esta vez será diferente, tienen un costo los boletos, se buscan más patrocinadores para bajar los costos, no es fácil tener un evento, estamos hablando de una fuerte suma de dinero para poder traer sobre todo a un equipo como Argentina a Ciudad Juárez”, comentó Escalante.

El mes pasado se dio a conocer una preselección de 40 jugadores que pelean por un lugar en la lista final para el Preolímpico. Vía zoom, el entrenador Omar Quintero mencionó que ya nada más vendrá con 16 elementos al partido en esta frontera y al que sostendrán un día después en la ciudad de Chihuahua también contra Argentina.

Juan Pablo Camargo, quien el año pasado jugó con México aquí contra Colombia, pero no fue considerado para el Mundial, dijo que esta es una nueva oportunidad para demostrarle a los entrenadores el crecimiento que ha tenido en estos casi 12 meses.

“Siento que he mejorado muchísimo, he tenido la oportunidad de seguir trabajando con mi universidad y también en mi juego personal, entonces yo me siento más maduro, más fuerte, también mentalmente más preparado”, resaltó el jugador juarense de 22 años de edad y 2.03 m de estatura.

Tome nota

Rumbo al Preolímpico

Juego de preparación

México vs Argentina

Lunes 24 de junio

7:00 p.m.

Gimnasio Universitario

Boletos en Don Boletón

Zona Precio (pesos)

Cabeceras $690.00 ($600.00 + $90.00 cargos totales)

México $860.00 ($750.00 + $110.00 cargos totales)

Lateral B $860.00 ($750.00 + $110.00 cargos totales)

Oro 3 $920.00 ($800.00 + $120.00 cargos totales)

VIP 3 $1,035.00 ($900.00 + $135.00 cargos totales)

Oro 2 $1,035.00 ($900.00 + $135.00 cargos totales)

VIP 2 $1,205.00 (1,050.00 + $155.00 cargos totales)

Oro 1 $1,205.00 (1,050.00 + $155.00 cargos totales)

VIP 1 $1,375.00 (1,200.00 + $175.00 cargos totales)