Tatis Jr. podría iniciar en El Paso, Texas

Eduardo Morán / El Diario



El shortstop Fernando Tatis Jr. no ha dejado pasar la oportunidad de demostrar por qué es el prospecto número uno de los Padres de San Diego y el número dos en general en MLP Pipeline.

El martes anterior el pelotero dominicano pegó un jonrón por todo el jardín central en la victoria de los Padres sobre los Cerveceros de Milwaukee, 3-1 durante las prácticas primaverales.

Tatis Jr. pelea por un lugar en el róster inicial de los Padres para la temporada 2019 de las Grandes Ligas, pero los últimos reportes indican que lo más probable es que inicie la campaña en las Ligas Menores y su destino más seguro apunta hacia El Paso con los Chihuahuas en el beisbol de Triple-A, con lo cual estaría solamente a un pasito de llegar a la ‘Gran Carpa’.

El campocorto de 20 años de edad, una potencial estrella, jugó como titular por segunda ocasión en las prácticas de primavera el martes en el triunfo sobre los Cerveceros.

En su segundo turno al bat, encontró la bola ante los lanzamientos de Chase Anderson y la puso del otro lado de la barda entre el jardín central y el izquierdo.

“La encontré bien”, dijo Tatis. “En realidad, no pensé que se iba a ir. Sentí que le había pegado demasiado bajo, pero lo conseguí bastante bien”, dijo.

Y no es broma lo dicho por Tatis. Anderson dejó una bola rápida sobre el corazón del plato y el dominicano literalmente la destruyó, enviándola en una línea apenas sobre el letrero de los 378 pies.

“Su entrenador de tercera base dijo que tenían un trabajo temprano al siguiente día para atrapar las líneas en el campocorto para evitar jonrones”, comentó el manager de los Padres, Andy Green. “Eso lo resume todo”.

Tatis lucha por un lugar en el róster de los Padres para el día inaugural, aunque parece más probable que comience la temporada en las Ligas Menores. Aun así, el tiempo de servicio es una consideración. Pero también vale la pena señalar que, a pesar de los elogios, Tatis aún tiene que jugar una temporada completa en Doble-A después de haberse perdido los últimos dos meses del 2018 con un hueso roto en la mano izquierda.

Hasta el martes pasado, Tatis ha pegado dos de seis en esta primavera, incluyendo un sencillo al campo opuesto el lunes contra los Cachorros.

“Voy a seguir haciendo mi trabajo y dejaré la decisión a esas personas”, dijo Tatis.

El pelotero pasó la temporada baja jugando para Estrellas Orientales en la República Dominicana, y fue nombrado el Jugador Más Valioso de la fase de round robin de la postemporada. Tatis ayudó a llevar a las Estrellas a su primer título de liga en 51 años.