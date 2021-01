Tarde de reencuentro

Marco Tapia / El Diario

En una tarde de reencuentros y con dos equipos que buscan sacudirse la presión para conseguir su primer triunfo, los Bravos del FC Juárez visitan hoy sábado a las Chivas de Guadalajara en la cancha del estadio Akron, partido que será una ‘bomba de emociones’ para algunos jugadores, entre ellos Marco Fabián.

“Enfrentar a Chivas significa muchísimo para mí, será un reencuentro y una bomba de emociones volver a casa, a la que una vez fue mi casa, ante un rival que llevo en el corazón, que he pasado ahí la mitad de mi vida y donde he vivido alegrías y tristezas”, dijo Marco Fabián antes del partido contra el Guadalajara.

Aunque su debut fue en el estadio Jalisco, Fabián regresa a su casa, a la ciudad en la que nació y donde inició su carrera como profesional, razón por la que este enfrentamiento significa algo más que disputar tres puntos; incluso el mediocampista hizo un ‘guiño’ al cuadro rojiblanco, pues aseguró que le gustaría retirarse defendiendo los colores de las Chivas.

“Trabajo para que mi carrera pueda durar muchos años más, y de retirarme con Chivas, si puedo escribir el guion de mi carrera, me encantaría que así fuera, pero no me adelanto, hoy estoy cien por ciento con Juárez, estoy feliz de estar aquí”, expresó el jugador tapatío. “Vamos por los tres puntos, a tratar de ganarle a las Chivas”, agregó.

El reencuentro de Fabián de la Mora con su exequipo no es el único en este enfrentamiento; el zaguero Hedgardo Marín también volverá a su ciudad natal y competirá contra el club que lo forjó y lo debutó en la Liga MX: el Guadalajara.

También Antonio Briseño, defensa de las Chivas, jugará contra uno de sus exequipos, ya que el futbolista tuvo un breve paso por el FC Juárez, en el Apertura 2019, cuando los Bravos militaban en el Ascenso MX.

Más allá del significado sentimental que tiene este duelo para algunos futbolistas, los dos equipos llegan a este partido con la necesidad de sumar puntos. Por un lado, los Bravos vienen de perder en el estadio Azteca contra América (2-0), mientras que las Chivas cayeron en su visita al Atlético San Luis (3-1) en la jornada anterior.

Bravos y Chivas intentarán conseguir su primer triunfo del torneo, los dos conjuntos suman dos empates y una derrota.

El encuentro en el estadio Akron, correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2021, iniciará a las 6:00 pm.

Además, será el único partido del equipo juarense en los próximos 12 días, ya que su partido frente a Tigres (por la fecha 5) fue reprogramado para el 14 de abril, pues el equipo regiomontano se encuentra en Qatar para disputar el Mundial de Clubes.

Para hoy

Guadalajara vs FC Juárez

Jornada 4 – Clausura 2021

Hora: 6:00 pm

Estadio Akron

Transmisión: IZZI y Telemundo (48.1)

Futbolistas que han jugado en ambos equipos

- Marco Fabián

Guadalajara: A2007-A2013 y C2015-A2015

FC Juárez: Guard1anes 2020-Actualidad

- Hedgardo Marín

Guadalajara: C2014-C2019

FC Juárez: Guard1anes 2020-Actualidad

- Antonio Briseño

FC Juárez: A2016

Guadalajara: A2019-Actualidad

Frente a frente

GDL FCJ

0 Triunfos 0

1 Derrotas 1

2 Empates 2

3 Goles 1

3 Goles en contra 3

2 Puntos 2

Así lo dijo

