También juegan fuera

El equipo de basquetbol femenil de UTEP, con la juarense Katia Gallegos como una de sus titulares, regresa esta tarde a la acción después de 12 días de receso por exámenes finales, y visitará a las Mustangs de SMU, un viejo rival, cuando ambas escuelas formaban parte de la Conferencia Atlética del Oeste (WAC, por sus siglas en inglés).

Las Mineras, que tienen un récord general de 7-2, vienen de perder ante las No. 20 Arizona, 54-43, el pasado 7 de diciembre, con lo que vieron cortada una racha de cuatro victorias al hilo. Por su parte, el equipo de la Universidad Metodista del Sur (4-4), llega a este juego después de haber derrotado a North Dakota, 66-51, el pasado 9 de diciembre.

Este juego es el segundo y último fuera de casa de no conferencia para las Mineras, que lograron el triunfo sobre NMSU en Las Cruces, 63-57, el 13 de noviembre.

Las Mustangs, tienen una marca de tres victorias y tres derrotas en su casa, incluido un triunfo sobre Rice, las campeonas defensoras de la Conferencia USA.

El triunfo, le daría a UTEP su primer inicio de 2-0 como visitante desde la temporada 2011-12 y cuarto en general en la historia del programa.

Aquellas Mineras del 2011-12, tuvieron el mejor inicio como visitantes con tres ganados y cero perdidos y al final terminaron con marca de 11-1 en partidos fuera de casa.

UTEP también empezó 2-0 de visita en 1998-99 y en 2006-07.

“SMU es un equipo muy peligroso porque son muy atléticas. No siempre anotan en un primer tiro. Golpean los tableros ofensivos con fuerza. También serán una prueba difícil para nuestro equipo fuera de casa. Pero hemos estado jugando bien y espero un gran juego”, declaró el entrenador Kevin Baker.

UTEP ha tenido un inicio de 7-2 en el año, lo que significa un cambio radical respecto al año anterior. Las Mineras tenían 2-7 a estas alturas de la temporada 2018-19, y al final terminaron con 9-22. Las chicas picapiedra podría igualar el número total de victorias de hace un año antes de que inicien los juegos de la conferencia si son capaces de obtener una victoria esta noche y luego vencer a Tulsa en casa el domingo 29 de diciembre.

En la serie entre estos dos equipos, las Mustangs tienen una ventaja de 22-12 y de 14-3 en partidos jugados en Dallas. El partido más reciente fue el 16 de noviembre del 2014 en Dallas, con triunfo para SMU 63-59.