También chocan en mujeres

Luego de haber perdido el invicto el martes pasado, esta noche el equipo de basquetbol femenil de UTEP, en el que juega la juarense Katia Gallegos, enfrenta a las Aggies de NMSU en la Batalla del I-10 a partir de las 7:00 pm en el Don Haskins Center.

Para las chicas dirigidas por Kevin Baker este el segundo partido de rivalidad regional en la semana, después de haber perdido en la semana con las Lobas de la Universidad de Nuevo México, 93-78 en el ‘Don’.

De esa manera, las Mineras llegan a este partido con una marca de 3 victorias y una derrota.

Las Aggies (1-4) vienen de perder tres partidos al hilo, incluida una derrota ante Pepperdine, 72-69, el miércoles pasado.

El partido es el tercero de siete consecutivos en casa para las Mineras y será transmitido por internet a través de CUSA.TV (suscripción requerida).

“Cuando jugamos contra New Mexico State, siempre es un buen juego competitivo. Este sábado a las 7:00 pm no será diferente. Me encanta ver competir a nuestro equipo, y este será otro juego desafiante para nosotros. Nuestro equipo parece mejorar cada vez que pisamos la duela, y esperamos hacer lo mismo en este duelo.”

Las Aggies vienen con sed de revancha, pues el pasado 9 de noviembre fueron derrotadas en su casa por las Mineras, 63-57, lo que permitió que UTEP tuviera un inicio de temporada de 2-0 por tercer año consecutivo bajo el mando de Kevin Baker.

Además, por primera vez vencieron a NMSU en Las Cruces desde la campaña 2015-16.

En ese segundo partido de este año, la senior Katarina Zec terminó con 17 puntos, incluido un enceste de tres puntos que puso arriba a las Mineras en el marcador con dos minutos por jugar.

La junior transferida Michelle Pruitt con 14 puntos y la juarense Gallegos con 13, se unieron a Zec como las jugadoras que lograron doble dígito en su cuenta personal.

NMSU lidera la serie en la historia del programa 50-38, pero las Mineras están 16-8 contra las Aggies desde la temporada 2005-06. UTEP logró su primera victoria en el Pan-American Center en cuatro años a principios de este mes. Además, las chicas paseñas tienen marca de 26-19 cuando juegan en casa contra el equipo de Las Cruces.