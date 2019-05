Talento nato sobre ruedas

Alfonso Ocón Guevara / El Diario





Con un talento nato, pero con los pies en la tierra, Alejandro Gómez presume que no le pesa la novatez y la inexperiencia, ya que entró al mundo del motocross como si fuera el deporte de toda su vida y en su primer año logró obtener el primer lugar en el Campeonato Motocross Chihuahua 2018, dentro de la categoría Novatos.

Después de practicar ciclismo durante diez años, el deportista fronterizo encontró en el motocross un nuevo deporte que llamara más su atención y hasta el momento parece que fuera el deporte de su vida, debido a su éxito en poco tiempo, pues Gómez cuenta solamente con un año de experiencia en esta disciplina.

“El motocross es algo que te quita el estrés y es algo con lo que te sientes vivo, es un sentimiento muy bueno que no se puede explicar. Hay demasiada adrenalina, te cansa en este deporte, llega un momento en el que tienes demasiada adrenalina y te agota”, expresó el motociclista paseño.

De acuerdo con las palabras del piloto de motocross, en esta disciplina se requiere más preparación abajo de la motocicleta que arriba de ella “porque se tiene que hacer mucha condición física y tener demasiado aire en los pulmones, y claro que también la técnica arriba de la moto, aunque eso es punto y aparte”.

“Se necesita mucha protección porque es un deporte de alto riesgo, como estamos en el aire, volando a muchos metros de altura, se necesita eso y mucha condición porque al no tenerla puedes cometer cualquier error y caerte de la moto”, dijo el campeón novato del año pasado.

Alejandro admitió que desea seguir en esta disicplina durante mucho tiempo, aunque comentó que no quiere “adelantarse” a las cosas y conseguir sus objetivos paso a paso.

“El mundo no se come de un bocado, se come poco a poco. Pero sí quiero llegar a un nivel profesional”, explicó Alejandro Gómez.

Ahora, Gómez busca convertirse en realidad y demostrar que el primer lugar que consigió en su año de debut no fue coincidencia, pues su meta a corto plazo en ganar Campeonato Motocross Chihuahua 2019 en la categoría Expertos.

Ayer se llevó a cabo la cuarta etapa de dicho campeonato, que se realizó en el Parque Extremo Don Bull, y el piloto fronterizo obtuvo el primer lugar en la categoría Intermedios.

Esto le proporcionará más puntos para el campeonato, que culminará a finales de este año.