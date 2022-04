Taekwondoínes son una aplanadora

Con cinco medallas de oro, la Selección Chihuahua de taekwondo logró el título nacional en la categoría Infantil del torneo celebrado en Tabasco, organizado y avalado por la Federación Mexicana de esta disciplina. Las cinco preseas áureas fueron ganadas por atletas juarenses. A esos triunfos sumaron una medalla de plata y tres bronces en la misma categoría, así como un tercer lugar en Cadetes.

Ahora, los ganadores esperan el llamado por parte de la Federación para entrenar con la selección nacional y poder competir en un Panamericano de Colombia en noviembre, informó Karim Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo.

“La Federación hizo este evento para conformar esas selecciones. De nuestra parte, Chihuahua, con puros atletas juarenses asistimos con 42 representantes, se lograron 10 medallas, cinco oros, una plata y cuatro bronces. Chihuahua es campeón en Infantil, luego de esos cinco oros dejamos en segundo lugar a Nuevo León y en tercer lugar a Chiapas”, comentó Hernández.

“Muy contentos con los resultados de estos niños. Ahorita, a la espera del llamado que habrá por parte de la Federación Mexicana para que entrenen como selección nacional y a la espera de un posible evento internacional para ellos ya representando a México. Hay dos programados, lo que es el Panamericano en infantiles en Colombia en noviembre, y en cadetes en julio en Costa Rica”, agregó Karim.

De 11 años de edad y desde los cuatro en la práctica del taekwondo, Nicolás Armendáriz es uno de los juarenses que regresó con una medalla de oro en su poder.

“Ya me había dado cuenta que se podía ir a distintos lugares de México y eso fue lo que quise hacer, conocer lugares gracias al deporte, y por eso me animé a entrar al taekwondo y también para aprender a defenderme”, comentó Nicolás, que a su corta edad ya tiene bastante experiencia en competencias locales, estatales y nacionales.

“Lo que más me gusta es poder conocer lugares con el deporte y también ganar, poder hacer todo mi esfuerzo para poder ganar”, señaló ‘Nico’, como le dicen sus amiguitos, y que es alumno del quinto grado de primaria en el Colegio Montessori San Ángel.

“Fui al evento de Tabasco, un nacional, y fue una gran experiencia. Con suerte y con mucha práctica pude ganar el primer lugar. Mis contrincantes y rivales muy buenas. Yo me enfoqué en darlo todo y con la mentalidad de siempre y, claro, seguir mejorando”, mencionó por su parte Natalia Chávez Zapata, de 10 años de edad y estudiante de quinto año en el Colegio Anna Freud.

“Practico taekwondo desde los cinco años. Al principio fue cosa de mi papá, él quiso meterme y fui aprendiendo poco a poco y me gustó mucho y seguí entrenando y fue parte de mí. Algo que practicamos mucho es la disciplina y la mentalidad, también que me ayuda mucho en mi salud”, compartió Ana, quien desde esta edad ya tiene como reto personal llegar a un mundial o a una olimpiada, para lo cual no dejará de entrenar y de tratar de mejorar día a día.

Campeonato Nacional Tabasco 2022

Nombre Medalla Categoría

Nicolás Armendáriz Oro 39 kg

Ian Santarriaga Salinas Oro -36 kg

Sofía Aguirre Oro 27 kg

Natalia Chávez Oro 39 kg

Kenia Hamilton Oro 50 kg

Fátima Torres Plata 42 kg

Brian de León Bronce 45 kg

Aarón Herrera Bronce +54 kg

Lizbeth Orduño Bronce 27 kg

Danna Sánchez Bronce -59kgs