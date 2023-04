Taekwondoínes juarenses se preparan para selectivo nacional

Para dar seguimiento a la preparación de los atletas y con la mira puesta en el selectivo nacional de la próxima semana, 14 juarenses estuvieron concentrados en dos diferentes campamentos de taekwondo la semana pasada, dio a conocer Karim Hernández, presidente de la Asociación Estatal de esta disciplina.

Karim señaló que siete atletas estuvieron concentrados en Guadalajara, otros siete en el Centro Ceremonial Otomí y además Abraham Alvídrez tuvo una concentración con la selección mexicana juvenil en el Centro de Alto Rendimiento (CNAR).

En ambas concentraciones fueron sometidos a doble o incluso triple sesión diaria, pero también tuvieron oportunidad de convivir con atletas de aquellas entidades, en campamentos que reunieron a taekwondoínes de renombre y con resultados a nivel nacional.

“Un grupo también de la Asociación de Chihuahua, y que pudimos apoyarlos con parte de lo necesario, fue invitado por la Asociación del Estado de México sabiendo del nivel que se tiene en Chihuahua, y estuvieron toda la semana concentrados en el Centro Ceremonial Otomí, que se menciona que es el lugar más alto de todo el país en cuanto a la preparación física, es de mucho provecho, sabemos que ahí se concentran los boxeadores”, comentó Hernández.

Una de las atletas que estuvo concentrada en el Centro Ceremonial Otomí es Alyson Acosta, quien comentó que tenían tres sesiones de entrenamiento al día, las cuales empezaban a las 7:00 de la mañana.

“Estuvo muy padre la experiencia, ya que fue una convivencia muy padre trabajar con entrenadores del estado, se sabe que el estado es un estado muy fuerte y entrenar con entrenadores de ahí también me hizo crecer. Al igual, como se sabe, el Centro Ceremonial Otomí está muy alto, así que la respiración ahí sí cuesta; bueno, a mí me costó respirar ahí, y eso me va a ayudar mucho para lo que se viene en la Ciudad de México”, compartió la atleta de 14 años de edad y que por primera vez estuvo en una concentración como esta fuera de la ciudad.

“Aprendí que hay muy distintas formas de trabajar y hay distintas formas de fortalecer un mismo aspecto, y los entrenamientos en sí estuvieron muy favorecedores porque son distintos maestros”, agregó Alyson, que sueña poder representar algún día a México en un Panamericano o en un Mundial.

“Sin duda se están abriendo las puertas para poder llegar a esa meta, pero hay que seguir trabajando para poder completarlo, dedicación, constancia, disciplina sobre todo. Se han estado haciendo cambios, pero hay que adaptarse”.

Por su parte, Santiago Alvídrez mencionó que su estadía de una semana en el CNAR fue para llevar a cabo una parte de la preparación rumbo al Panamericano Juvenil de República Dominicana a finales de este mes.

“Estuvo muy bien, fue un cambio que se sintió, el cambio de ritmo, entrenamiento un poco más pesado, dos entrenamientos al día, de dos horas cada uno con la selección mayor, entonces estuvo pesado, pero estuvo muy bien porque me ayudó a mí a adaptarme a ese tipo de entrenamientos y a mejorar”, comentó el atleta de 17 años.