¡Suspendido!

El peleador chihuahuense Yair ‘Pantera’ Rodríguez fue sancionado por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA, por sus siglas en inglés) con seis meses de inactividad por una violación a los requisitos de la agencia.

La suspensión de Yair no se da por un consumo de sustancias prohibidas, sino porque la USADA no pudo encontrar a Rodríguez durante un período de 12 meses, para recolectar las muestras destinadas a pruebas antidopaje.

Fue en al menos tres ocasiones en que personal de la USADA intentó localizarlo, pero Rodríguez no estaba en la localización que esperaban, y no fue encontrado por ellos.

De tal manera, según anunció oficialmente la USADA, el parralense de 28 años tendrá que estar alejado de los combates al menos hasta el 8 de marzo, y que la sanción es retroactiva desde septiembre.

“Rodríguez no actualizó la información de su paradero y no pudo realizar tres pruebas en el lugar provisto en su archivo de paradero. Falló un paradero en cada uno de los primeros tres trimestres de 2020. La política de dopaje es una violación de la política al acumular tres paraderos fallidos en 12 meses”, comunicó la USADA en un boletín.

La USADA agregó que la violación de Yair no es grave, ya que “sus acciones no hicieron que la gente sospechara que estaba tratando de evitar ser examinado”.

Apenas el pasado fin de semana, el presidente de la UFC, Dana White, comentó al respecto, aunque no dio detalles, ya que aún no se conocía de esta sanción.

“No creo que vaya a pelear pronto. No hemos dicho nada al respecto, no sé por qué, pero no sé cuál es el trato. De hecho, no es asunto mío lo que está pasando, pero cuando surja, aparecerá”, dijo. Ahora se sabe que se refería a esta situación.

Se intentó contactar a Yair para saber su sentir, pero no fue posible.

En sus redes sociales, a mediados de noviembre, Yair colocó el siguiente mensaje:

“Saludos a todos los que están pendientes de mí y preguntándose cuándo peleo; yo también me hago esa pregunta, que espero se resuelva pronto, bendiciones y buena vibra a todos ustedes”.

Rodríguez iba a pelear ante el ruso Zabit Magomedsharipov en agosto pasado, pero el parralense sufrió una fractura en los huesos del metatarso (empeine), por lo que la pelea tuvo que ser cancelada.

Luego hubo rumores de que el combate se realizaría en octubre, pero jamás fue confirmado. Para ese momento, la USADA ya habría informado a Yair y a la UFC de la posible sanción que este jueves se ha confirmado.

Yair (13-2) peleó por última vez en octubre del año pasado, cuando derrotó por decisión a Jeremy Stephens, una pelea que tuvo que ser reprogramada luego de que terminara en un “no contest” al quejarse Stephens de un piquete de ojos justo cuando el combate iniciaba en Ciudad de México, en septiembre.

Yair Rodríguez

Récord: 13-2

Edad: 28 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 66 kg

Originario de: Parral, Chihuahua

Estilo principal: Taekwondo

Numeralia

9 peleas en UFC

8 victorias

1 derrota

2 victorias consecutivas tiene

3 nocauts